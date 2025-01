El PSOE advierte que Sanz ha subido y cobrado las tasas de la Feria de Sevilla con el formato largo

El grupo municipal socialista ha advertido este miércoles que el único artículo de la Ordenanza de Feria de Abril que José Luis Sanz quiere someter al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla mañana jueves tan sólo se refiere al cambio de formato para que se inicie con el Lunes de Pescaíto, pero tiene consecuencias más allá de la modificación de fecha que implican, entre otras cosas, "una subida de facto de las tasas y una vuelta a la antigua preferia", es decir, que la actividad en las casetas y en el real se inicie el viernes previo y que se prolongue hasta el domingo de los fuegos artificiales.

"Sanz quiere traer a Pleno municipal una ordenanza de la Feria por fascículos. Ahora un artículo, después el resto. Pero el que trae, que atañe sólo a la fecha de inicio y fin, tiene repercusiones que no han sido valoradas por el equipo de gobierno y que trascienden a la mera duración del evento. Su duración incide directamente en la aplicación de otros artículos no sólo de la Ordenanza de la Feria, sino también en las Ordenanzas Fiscales", según ha explicado el concejal socialista Juan Carlos Cabrera, responsable de Fiestas Mayores en el PSOE.

La tramitación, además, "está plagada de fallos". En primer lugar, se realizó una encuesta, que no consulta pública según contempla la Ley de Participación Ciudadana, sin criterio técnico y excluyendo de la opinión a determinados colectivos que no interesaban para que saliera el resultado que Sanz quería: acortar la Feria de Abril. Pero, además, esta encuesta, plagada de irregularidades como revelaron los medios de comunicación desde los primeros días de las votaciones y ratificadas posteriormente por la asociación de consumidores Facua, se planteaba una modificación integral de la Ordenanza de la Feria, y no sólo del artículo al que se refiere la duración, que es lo Sanz somete a Pleno.

"¿Qué significa eso? Pues que las prisas de Sanz por cumplir su capricho que no tuvo en cuenta siquiera los plazos administrativos que implica un cambio de ordenanza, obligan a iniciar todo el expediente completo cuando quiera traer el resto de los artículos que quiere modificar". Es decir, que de nuevo estos tendrán que pasar por consulta previa, por la recogida de propuestas, elaboración de una propuesta de gobierno, aprobación de la, periodo de alegaciones, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. En suma, un plazo mínimo de ocho meses, que se suman a los que han trascurrido desde que en la Feria de Abril de 2024 Sanz anunció, sin encomendarse a nadie y con un absoluto desconocimiento de la tramitación, dijo que la edición de 2025 sería corta.

Entretanto, las distintas tasas -de casetas, carruajes, atracciones, etcétera- se habrán pagado antes de que entre en vigor el cambio de duración de la Feria de Abril. Y lo habrán hecho abonando las tasas según el formato largo, y no corto. "Esto equivale a una subida encubierta de las tasas", pues se habrá pagado igual que en la edición de 2024, pero ahora con menos días de duración de la Feria. En consecuencia, existe un cambio sustancial en las condiciones por las que el Ayuntamiento cobra la tasa a las casetas y, especialmente, para los negocios tipo cacharritos o puestos de venta en el Real, al haber pagado igual que en 2024 pero con menos días de ocupación del espacio público y menos días de actividad y, por tanto, de ingresos económicos.

En opinión del grupo municipal socialista, el devengo e incluso liquidación (haber girado y cobrado las tasas) antes del cambio de la ordenanza es una flagrante aplicación de forma retroactiva de una norma que perjudica al contribuyente: tras el devengo y la liquidación de la tasa de ocupación se educe el periodo de ocupación que además, afecta a los ingresos de los distintos negocios del Real de la Feria. "Por tanto, existe una evidente inseguridad jurídica y Sanz estará cobrando más por menos", ha añadido Juan Carlos Cabrera. El grupo socialista advierte de que quienes intervienen en la aprobación de la ordenanza tal y como va sometida a Pleno pueden incurrir en responsabilidad patrimonial por los ingresos indebidos que pudieran haberse realizado.

El único artículo que se somete a votación, asimismo, tampoco ha tenido en cuenta el hecho de afectar a la tasa de suministro de energía eléctrica en el real: en siete días se gasta más que en seis, pero Sanz ha cobrado la tasa por siete. Y otros artículos de la ordenanza afectados e ignorados en el cambio que el gobierno municipal quiere someter a Pleno esta semana son las licencias de carruajes, las de obras en las casetas, el control sobre vertidos, la regulación del estacionamiento en el recinto ferial e incluso las infracciones.

En suma, lo que pretende traer Sanz a Pleno es "una auténtica chapuza" fruto de su improvisación. Pero queda un detalle más: la preferia. "La intención del equipo de gobierno del PP es que, aunque se reduzca un día la duración de la Feria para coincidir con el Lunes de Pescaíto, al final tenga incluso más días que en las ediciones pasadas al incluir la preferia, es decir, desde la noche del viernes previo", según ha advertido Juan Carlos Cabrera. Precisamente el cambio de ordenanza en 2017 que modificó las fechas del evento trataba de atajar el problema de la preferia, cuando el Real se ocupa sin seguridad, sin servicios básicos, ni títulos de ocupación en vigor.

Con la reducción de días, se ha de garantizar que la actividad del Real y, por tanto, la Feria en sí no se traslade al fin de semana previo, "porque entonces José Luis Sanz estaría desvirtuando por completo el formato para hacer una Feria de Abril más larga que la de los últimos años. Sería la gran mentira de su Feria y de su encuesta", según ha remarcado el concejal del PSOE.

Sobre todos estos razonamientos, el grupo socialista ha presentado sus alegaciones al cambio de ese único artículo y demanda que la ordenanza sea sometida a Pleno municipal en su totalidad, con el objetivo prioritario de eliminar inseguridades jurídicas e injustos cobros al contribuyente. "Confiamos en que Sanz responda con argumentos fundados a las alegaciones y a la inseguridad jurídica que ha creado. Lo contrario sería desestimarlas al tuntún y sin argumentos para así cumplir su improvisado capricho", ha concluido Cabrera.