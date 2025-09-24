El PSOE alerta del "agotamiento" del modelo turístico en Sevilla y propone prohibir nuevos alojamientos en suelo residencial

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado este miércoles del "agotamiento" del modelo turístico de la ciudad, defendiendo la necesidad de proteger el derecho de los vecinos a disfrutar de su entorno frente a la presión de un turismo descontrolado. Muñoz ha señalado que Sevilla está experimentando un estancamiento y una "pérdida clara de competitividad" frente a otros destinos turísticos.

El principal problema, según el portavoz, radica en un modelo de alojamiento que pivota sobre las viviendas turísticas y en la ausencia de un plan estratégico para Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones, considerado un motor económico clave. Muñoz ha denunciado que el crecimiento de los pisos turísticos "está rompiendo el equilibrio entre residentes y visitantes". Las cifras expuestas son contundentes: Sevilla cuenta con 47.335 plazas en viviendas turísticas frente a 28.486 plazas hoteleras. Además, de las 9.975 viviendas turísticas registradas, 2.563 han obtenido su licencia desde que el actual alcalde, José Luis Sanz, llegó al cargo. "El modelo no es sostenible ni conveniente para la ciudad y su regulación no ha servido para nada", advirtió Muñoz.

Para frenar esta situación, el grupo socialista ha propuesto dos medidas contundentes:

Una moratoria inmediata de nuevas licencias para pisos turísticos, una medida similar a la adoptada por otras ciudades como Málaga.

para pisos turísticos, una medida similar a la adoptada por otras ciudades como Málaga. La prohibición de nuevos alojamientos turísticos en suelos residenciales, eliminando la compatibilidad urbanística que permite la transformación de edificios de viviendas en apartamentos turísticos u hoteles.

"Lo que necesitamos son más viviendas para los sevillanos y sevillanas, no más pisos turísticos", ha enfatizado Muñoz, quien considera que cualquier futuro crecimiento del alojamiento debería centrarse en el segmento hotelero de alta calidad, como hoteles de 4 y 5 estrellas.

Paralelamente, Muñoz ha alertado sobre el declive de Fibes, cuyo nivel de actividad ha caído de más de 70 eventos en 2022 a una veintena este año, con la pérdida de citas relevantes como el World Football Summit. "El que debía ser el gran motor económico y turístico de Sevilla está muy gripado", sentenció.

Finalmente, el portavoz ha hecho un llamamiento a "gobernar el turismo" a través de un plan director para los próximos años, diseñado en colaboración con el sector público y privado. Según Muñoz, el futuro de la ciudad no puede dejarse a "la libertad del mercado". En este contexto, ha lamentado que el Consejo Local del Turismo, creado en el mandato anterior, haya dejado de reunirse.