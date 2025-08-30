El PSOE denuncia el cierre del Castillo de San Jorge y la pérdida de las señas de identidad cultural de Triana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado hoy que el Castillo de San Jorge esté "de nuevo cerrado al público seis meses después de su reapertura como lugar expositivo para el arte sacro". Este espacio fue impulsado por el PSOE con una programación cultural de prestigio y proyección internacional, pero "al inicio del actual mandato fue cerrado y su reapertura se retrasó un año y medio". De hecho, los socialistas indican que "volvió a abrir sus puertas el pasado marzo con una exposición de seis meses sin apenas difusión que ya ha concluido y, con ella, toda la actividad en el recinto".

Según ha podido comprobar este grupo municipal, este espacio está clausurado y no se permite la entrada a visitantes ni siquiera a las ruinas del antiguo Castillo de San Jorge, donde también había una muestra de cerámica y un itinerario informativo sobre la historia del mismo. Y únicamente funciona un pequeño punto de información turística existente en las instalaciones.

"Es intolerable y una prueba más del desprecio que muestra este gobierno municipal por la cultura y, en concreto, por el barrio de Triana porque, además del Castillo de San Jorge, no está mostrando ningún interés por el buen funcionamiento y conservación del Museo de la Cerámica o de los corrales de vecinos”, ha lamentado la concejala socialista Encarnación Aguilar, para quien el Ayuntamiento de Sevilla !está colaborando claramente con la turistificación de Triana, permitiendo que pierda su esencia y su patrimonio, sin cuidar el equilibrio ni ofreciendo alternativas ordenadas y de valor e interés para toda la ciudad!. En este sentido, los socialistas han denunciado que se sigan registrando viviendas turísticas en zonas saturadas de Triana.

Aguilar ha insistido en la necesidad de mantener a punto estos espacios para la cultura en Triana. “El Castillo de San Jorge es un atractivo histórico y un lugar de encuentro para la cultura tanto para el visitante como para el trianero”, ha explicado la concejala.

Desde el PSOE se exige al Gobierno municipal que retome la actividad y que se dote al Castillo de San Jorge de una programación estable sin nuevas interrupciones, recordando que en reapertura se presentó como un espacio museístico permanente que el anterior gobierno del PSOE dejó ya preparado con la estructura y elementos necesarios para dicho fin expositivo. “Esperamos que no sigan desmantelando la cultura del barrio, ni sus instalaciones y que el Gobierno de Sanz muestre algo de sensibilidad cultural con este barrio, porque todo no es pan y circo”, ha advertido Aguilar.