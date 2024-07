El PSOE lleva al Pleno una moción para atajar los cortes de luz de familias vulnerables

“De modo incomprensible, el diagnóstico que realizó la Junta de Andalucía no se ha visto acompañado de un plan de acción, como sería esperable: no lo ha planteado Endesa, no lo ha propuesto la Consejería de Industria y no lo ha exigido el Ayuntamiento de Sevilla, para consternación de las entidades vecinales y estupor de los grupos políticos de la oposición”, ha dicho la concejal socialista Mar González.

Una estrategia integral de regularización de suministros eléctricos, actuaciones de los servicios municipales, más comunidades energéticas, inspecciones sobre la calidad del suministro de Endesa o aumentar la potencia para los barrios afectados como se hace para grandes eventos de la ciudad son algunas de las propuestas trasladadas y que atañen a todas las administraciones públicas y a Endesa.

El Grupo Municipal Socialista ha elevado al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla una moción que pretende avanzar en una estrategia integral y con implicación de todas las administraciones públicas y Endesa contra los reiterados cortes de luz que siguen sufriendo distintos barrios de la ciudad puesto que, tras la última reunión de la mesa de trabajo creada al efecto, donde se presentó la auditoría de la Junta de Andalucía sobre las causas del problema con el fluido eléctrico, no se aportó ningún plan de acción para atajarlo.

La concejala socialista Mar González ha explicado, durante la defensa de esta moción ante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno de José Luis Sanz previa al Pleno municipal de la próxima semana, que esa auditoría permitió confirmar cuatro hechos. El primero de ellos, la dramática situación que están viviendo muchas familias sevillanas, a las que se priva de un derecho absolutamente básico. El segundo, las deficiencias de las instalaciones y redes eléctricas, así como su incapacidad para atender la demanda eléctrica real de estos barrios. El tercero, la ausencia de persecución real del fraude eléctrico por parte de Endesa, que tiene la competencia delegada por la administración para ello. Y el cuarto, la falta de inspección y actuaciones eficaces para garantizar el suministro eléctrico por parte de la administración competente en esta materia: la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.

"De modo incomprensible, este diagnóstico no se ha visto acompañado de un plan de acción, como sería esperable: no lo ha planteado Endesa, no lo ha propuesto la Consejería de Industria y no lo ha exigido el Ayuntamiento de Sevilla, para consternación de las entidades vecinales y estupor de los grupos políticos de la oposición. Ahora es el momento de recordar a este gobierno que esta situación es indigna e impropia del siglo XXI y que el alcalde se comprometió a solucionar la situación, no a explicarla", según ha dicho Mar González. Ante esta falta de propuestas concretas y la falta de liderazgo del equipo de Sanz para afrontar el problema, el Grupo Municipal Socialista ha planteado al conjunto de la Corporación hispalense media docena de iniciativas.

La primera supone impulsar desde la Mesa de Cortes de luz una estrategia integral de regularización de suministros eléctricos en la ciudad de Sevilla, con la participación de Endesa, Consejería de Industria, Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional y Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como entidades vecinales y grupos políticos, además de contar con otros agentes cuando sea necesario (AVRA, Emvisesa, entidades sociales). Entre otras medidas, esta estrategia debería incluir la eliminación de los enganches irregulares, sustituyéndolos por contratos efectivos, con aplicación del bono social, en los casos de vulnerabilidad social acreditada, así como la persecución de su defraudación para actividades delictivas y no residenciales.

La segunda propuesta atañe a los servicios municipales para que adopten las medidas necesarias para paliar los efectos de los cortes de suministro eléctrico en la población más vulnerable. A tal efecto, se ampliaría el horario de las piscinas municipales con fines recreativos y se habilitaría una red de refugios climáticos para que la ciudadanía se proteja de las altas temperaturas de conformidad con lo aprobado en la sesión de Pleno de 28 de julio de 2023.

La tercera iniciativa supone que el Ayuntamiento diseñe y ponga en marcha más proyectos de comunidades energéticas en los barrios que sufren reiteradamente cortes de suministro, de manera que puedan beneficiarse de la utilización de fuentes de energía fotovoltaica, más barata y sostenible. Se pondrían en marcha con la participación activa del vecindario y, además, el apoyo financiero de distintas administraciones.

En cuarto lugar, la moción socialista insta a la Junta de Andalucía a ejercer sus funciones de control e inspección sobre la compañía distribuidora de la electricidad, así como a sancionarla de modo ejemplar por los incumplimientos reiterados en su responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico a una cantidad dramáticamente elevada de vecinas y vecinos de Sevilla.

En lo que respecta a la eléctrica Endesa, la propuesta socialista implica, en quinto lugar, instale a desarrollar de modo urgente un Plan de Acción que permita garantizar, estructuralmente y a futuro, un suministro eléctrico de calidad a los vecinos o vecinas de Sevilla, subsanando las deficiencias señaladas en la auditoría y ajustando la potencia que se oferta a las necesidades reales de suministro. Y, por último, se le pide también a la compañía poner en marcha un Plan de Contingencia que permita afrontar el incremento en la demanda de fluido eléctrico en este verano que estamos iniciando. "Puesto que la propia auditoría señala que esta es la época del año con más cortes en el suministro y tiene señaladas las zonas en que se producen, debe ser posible evitarlos con actuaciones que permitan incrementar la potencia suministrada, como se hace en esta ciudad en Navidad o en la Feria de Abril", ha abundado Mar González.