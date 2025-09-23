El 57% de los pueblos de Sevilla no forma parte del sistema VioGén frente a la violencia machista

El municipio sevillano de Lantejuela ha dado un paso importante en la lucha contra la violencia machista tras aprobar su adhesión al sistema VioGén durante la celebración de la Junta Local de Seguridad. En esta reunión participaron el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el alcalde Juan Lora Martín, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades locales.

"Lantejuela es el municipio número 46 de la provincia en formar parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género VioGén, que permite la mejor colaboración entre administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección", ha explicado Toscano sobre el procedimiento operativo establecido entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil, según informa la Subdelegación del gobierno.

¿Cómo funciona el sistema VioGén?

El subdelegado ha destacado que "más del 43% de los municipios de Sevilla forman ya parte de VioGén, lo que sitúa a la provincia diez puntos por encima de la media nacional". Esta incorporación refuerza el sistema de seguimiento y vigilancia centralizado en el Ministerio del Interior que fue puesto en marcha en 2007 para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

VioGén permite unificar información procedente de diversas instituciones, predecir el nivel de riesgo y coordinar las acciones de protección mediante un sistema de alertas que garantiza una respuesta rápida y efectiva para las víctimas. Esta herramienta resulta fundamental en la estrategia nacional contra la violencia machista, facilitando la comunicación entre diferentes organismos implicados.

Situación en la provincia de Sevilla

En lo que va de 2025, concretamente entre el 1 de enero y el 9 de septiembre, el sistema VioGén ha registrado 1.641 casos nuevos en Sevilla, alcanzando un total de 5.928 casos activos en toda la provincia. En la actualidad, el 43,4% de los municipios sevillanos (46 localidades) están ya integrados en este sistema de protección, con un municipio más que se encuentra actualmente en proceso de adhesión.