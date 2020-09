Y los que quieren venir a Sevilla ¿dónde están?

El total de búsquedas para venir a Sevilla hasta diciembre son 80.276 y para venir a desde enero hasta marzo 2021 han sido 1.254 búsquedas. Barcelona se sitúa en este otoño-invierno como la ciudad que más búsquedas e intención de comprar vuelos a Sevilla tiene. Le sigue Bilbao, Madrid, Valencia y Santiago de Compostela. Con intención a más largo plazo, en invierno de 2021 (enero-marzo), es Bilbao la ciudad que mayor interés demuestra, siguiendo Barcelona con un elevado número de búsquedas y Valencia en tercera posición.

¿Y con qué destinos compite Sevilla? Las ciudades más buscadas por los residentes en España durante la semana de análisis fueron Barcelona y Madrid, con más de 300.000 búsquedas, seguida de Bilbao y Palma de Mallorca. Sevilla, se posiciona como el sexto destino favorito de los nacionales, con 131.033 búsquedas realizadas en el periodo del 2 al 8 de septiembre para viajar a Sevilla en lo que queda de año. Delante se sitúan por este orden Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca e Ibiza.

En el mapa internacional, los mercados francés, británico, italiano, alemán y holandés aparecen como los cinco que mayor intención de compra de vuelos a Sevilla tienen hasta final de año. En lo que respecta al año próximo, a fecha de hoy, se mantienen los mismos cinco mercados si bien entran en la lista de los 10, mercados de larga distancia como Brasil y EEUU.

En concreto, para los alemanes Sevilla es una prioridad que tiene 200 opciones por encima, pero para los franceses se sitúa en el puesto 19, en el 56 para los italianos, en 42 para los portugueses y en el 90 para los británicos. Los americanos prefieren viajar a Londres, sobre todo.

El termómetro de las redes sociales

Esta herramienta de monitoreo que están utilizando los técnicos de Turismo utiliza varias fuentes oficiales para obtener los datos, pero también se fijan en las redes sociales para averiguar el grado de satisfacción y los comentarios de los que nos visitan. Las menciones que se han hecho al turismo en Sevilla en Instagram y Twitter¡ desde el 8 de junio hasta la actualidad señalan que el índice es de 84,87 puntos sobre 100. Los comentarios en TripAdvisor y Booking sobre los alojamientos de la capital arrojan un índice de satisfacción superior al del año pasado. Lo mejor valorado es la seguridad, un dato optimista para el sector que ha invertido en ello, y el clima.

Cambio de perspectiva y nuevos objetivos

La intención de los gestores turísticos es tener todos los datos posibles para reaccionar, hay que estar al quite y cambiar de estrategia en cualquier momento. Los viajes ahora no se programan como antes, todo surge de imprevisto y sin dejar margen y eso obliga al sector a seguir con las pilas puestas, bajo el convencimiento de que hay un horizonte de futuro. Y prueba de ello es que las inversiones previstas, sobre todo en planta hotelera, no se han perdido. "La Navidad puede ser un momento clave para la ciudad si los miedos van desapareciendo y para ello Sevilla tiene que sonar y estar en todos los foros vinculada a conceptos como la tecnología o la seguridad", apunta Muñoz.

El reunión con expertos y con el sector en general, acudieron una representación de entidades que apoyaron el Plan 8, dejó un debate en el aire: la necesidad de generar buenas noticias y otros enfoques de la pandemia que, sin restar ni censurar ni un ápice de realidad, inviten al movimiento y al relanzamiento de la economía local.