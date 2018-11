¿Qué hacer ante un incendio en tu bloque de pisos?

¿Cómo actuar ante el incendio de un piso en tu bloque? Los bomberos de Sevilla lanzan a través de las redes una serie de consejos e indicaciones para saber qué hacer sin crear alarma ante un fuego en una vivienda de un bloque de piso.

En el vídeo que ha difundido Emergencias Sevilla a través de Twitter y Facebook se ve a un bombero siguiendo paso a paso una serie de cuestiones que habría que tener en cuenta para llevar la situación con el menor nerviosismo posible.

Los bomberos recomiendan seguir los siguientes pasos: Mantener la calma, llamar al 080 o 112; cerrar puertas y ventanas; tapar todas las rendijas con toallas y ropa húmeda; no utilizar en ningún caso los ascensores; y, no salir a los huecos de escalera.

Según estos consejos, el desalojo del edificio sólo se haría en caso de que así lo recomendaran los bomberos. "Somos los únicos que corremos hacia adentro cuando todos corren hacia fuera", reclacan en su mensaje en redes.

🎥🔝Mira cómo actúan #Bomberos ante un incendio en un bloque de pisos.El humo sale al hueco. No podrás respirar1. No usar el ascensor2. Cerrar puertas y rendijas y quedarte dentro de casa3. Esperar instrucciones de #Bomberos4. No alimentes el fuego con aire. Cierra ventanas pic.twitter.com/66k1QT804r