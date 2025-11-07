Quince detenidos y dos armas intervenidas en una operación contra el tráfico de drogas en Los Pajaritos

La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención de quince personas y han intervenido dos armas de fuego, con abundante munición y diversas cantidades de sustancias estupefacientes, tras desmantelar un punto de venta de droga en Sevilla. Según una nota de prensa remitida por el cuerpo, la actuación forma parte de la Operación Artemisa y se desarrolló en el marco de la Operación Leda. El operativo, llevado a cabo el pasado octubre, incluyó la práctica de ocho entrada y registros de manera simultánea.

La investigación permitió identificar a los integrantes de la organización criminal, desgranando las funciones que desempeñaba cada uno de ellos y los mecanismos utilizados para abastecer el punto de venta. En el operativo participaron más de 200 agentes pertenecientes a distintas unidades especializadas, entre ellos Medios Aéreos, GOES, UPR, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo y Caballería. En el operativo se intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís, además de comprimidos ansiolíticos, balanzas de precisión y dos armas de fuego con munición. También se localizó dinero fraccionado, diverso material destinado a la preparación y distribución de droga y varios dispositivos recreativos utilizados por los investigados.

Los agentes realizaron las entradas de forma coordinada en los ocho inmuebles investigados, sorprendiendo a los investigados ejerciendo sus funciones o bien en sus domicilios, siendo todos ellos detenidos. En uno de los inmuebles se localizó a dieciocho personas en el interior consumiendo sustancias. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.