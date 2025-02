Los radares que más multas ponen en Sevilla están en la A-92, SE-30, A-4 y A-66

Sevilla/Atención a los conductores, porque tan solo 50 radares, de los más de mil que tiene la DGT distribuidos por toda España, concentran más de un tercio de todas las denuncias por exceso de velocidad; y seis de ellos están en la provincia de Sevilla.

Se trata de unos datos que arroja el estudio de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que señala que los radares de Tráfico formularon un total de 3.355.287 denuncias por exceso de velocidad en 2023.

Radar de la A-92

Aunque han bajado las denuncias en más de un 9% sobre las del año anterior, algunos de los radadres han multado hasta seis veces más; uno de ellos, el que está ubicado en la A-92, en Sevilla.

En ese sentido, por comunidades autónomas, el informe destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 436.273 denuncias; y detrás Madrid, con 210.792 y la Comunidad Valenciana, con 127.063.

Un total de siete de los 50 radares más "multones" se encuentran en la provincia de Málaga, tres de ellos en la A-7, dos en la A-45 y los dos restantes en la A-356 y MA-20; y otros seis en la de Sevilla, concretamente en las carreteras A-92, SE-30, A-4 y A-66.

Por su parte, la DGT ha confirmado que 2025 suma unas cifras de más de un centenar de fallecidos en careteras, por lo que hace un llamamiento a la seguridad al volante.

Durante el año 2023, la DGT formuló en las carreteras de su competencia un total de 5.202.185 denuncias, un 6,67 % menos que el año anterior (5.542.178), aunque la recaudación superó, por segundo año consecutivo, la cifra récord de los 500 millones (501.431.414 euros), según el estudio de AEA.

La velocidad lidera el ranking de multas

El informe señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones y está presente en dos de cada tres infracciones, si bien han disminuido un 9,43 %.

Le siguen no haber pasado la ITV o ser ésta desfavorable, conducir sin carnet, no utilizar el cinturón de seguridad y conducir utilizando el móvil.

No obstante, las denuncias por no usar el cinturón se han reducido un 4,95 %, así como por no hacer uso del casco (-13,97 %) o las formuladas contra los propietarios de los vehículos por no identificar al conductor (-8,74 %).

Más denuncias por drogas y por el uso de pantallas

La AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas, con un incremento del 109,34 %, y de las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (43,99 %) o el teléfono (5,34 %), rebasar semáforo en rojo (22,48 %), no respetar un ceda el paso o STOP (7,15 %), circular sin seguro (5,39 %) o conducir de forma negligente ( 4,17 % ) o temeraria (3,93 %).

El número de denuncias prácticamente han disminuido en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, en la que han aumentado un 17 %, Madrid (16 %), Navarra (11,2 %) y Ceuta (41 %).

Andalucía es la comunidad con más denuncias en términos absolutos (1.402.101), si bien Madrid lidera el ranking con más multas por kilómetro de carretera (187 por km).