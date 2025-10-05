Una rápida intervención policial ayuda a salvar la vida de un hombre que sufrió un infarto en la Ronda de Triana

La rápida respuesta de la Policía Local de Sevilla fue determinante para asistir a un hombre de 49 años que sufrió un infarto durante la madrugada del sábado en plena vía pública. El suceso se produjo en torno a las 03:14 horas en la Ronda de Triana, donde el afectado se desplomó repentinamente mientras caminaba, según el aviso recibido por los servicios de emergencias.

Según ha informado Emergencias Sevilla, "apenas dos minutos después" de la llamada al 092, tres patrullas de la Policía Local ya estaban en el lugar y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para mantener con vida al paciente. La intervención fue crucial para sostener las funciones vitales del hombre hasta la llegada de los sanitarios del Servicio de Emergencias Sanitarias 061 (CES061).

Una vez en el lugar, el equipo médico asumió el control de la asistencia y continuó las maniobras de reanimación con el apoyo constante de los agentes, que no interrumpieron el masaje cardíaco hasta que se logró la estabilización del paciente. Las tareas de RCP se prolongaron durante más de 45 minutos, según ha informado la Policía Local.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Virgen del Rocío, escoltado por patrullas de la Policía Local para garantizar un traslado rápido y seguro. Los agentes que participaron en la actuación mantienen contacto con los familiares del paciente para conocer su evolución.

Desde el cuerpo municipal se ha destacado el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios como un ejemplo de coordinación eficaz y compromiso con la ciudadanía. “Un gran trabajo en equipo para salvar una vida”, subrayaban desde el cuerpo policial, que ha mostrado públicamente su reconocimiento a los agentes implicados y ha expresado sus deseos de pronta recuperación para el paciente.