El rector de la US alude a la inflación de notas el primer día de la Selectividad: "Hay mucha variación con la media del Bachillerato"

Un asunto que ha protagonizado titulares de prensa los últimos años y al que se ha referido el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, el primer día de la Selectividad. Las notas infladas con las que llegan los alumnos a estas pruebas, que suponen la calificación media del Bachillerato y, por tanto, representan el 60% de la puntuación final para conseguir plaza en la carrera deseada. Castro ha aludido a que estudios recientes advierten de la diferencia entre la nota con la que se acaba la etapa preuniversitaria y la que se logra en las pruebas de acceso a la educación superior, que difieren bastante en demasiados casos. Para el rector de la Hispalense, esta circunstancia atenta contra el principio de igualdad de condiciones en el que debe asentarse el sistema de enseñanza pública.

No es la primera vez que salta a la palestra informativa este asunto espinoso. Ya en 2023 el Observatorio del Sistema Universitario alertaba de que a la larga lista de factores que provocan desigualdad entre los estudiantes se añade la nota que traen del Bachillerato. Calificaciones muy altas que luego no se corresponden con la que obtienen en la Selectividad. Cierto es que estas pruebas juegan malas pasadas. El estado de nerviosismo con el que acuden los jóvenes puede ir en contra, pero, en general, son casos minoritarios. En cambio, esa variación entre la nota media del instituto y la de la Pevau afecta a un número importante de estudiantes, lo que evidencia que muchos centros hinchan el expediente académico, lo que influye en la nota media (al suponer un 60% frente al 40% de la Selectividad) para entrar en la carrera elegida. Algo que también explica que cada vez más titulaciones exijan una puntuación cercana al 14 (la máxima).

La inflación de la nota depende del centro en que se encuentre matriculado el alumno. Siempre se ha vinculado tal tendencia con los de carácter privado o concertado (como forma de autopromoción), aunque en este asunto no se puede generalizar, pues también hay públicos (aunque pocos) que han optado por hinchar las calificaciones finales de sus alumnos de Bachillerato, como manera de cuidar o mejorar su imagen.

Castro, en la intervención de este martes, no ha especificado ningún tipo de centro, pero sí ha advertido de los informes que avalan la inflación. El rector de la US plantea la necesidad de abordar esta discordancia para garantizar la igualdad de condiciones de los estudiantes, con el objetivo de que su futuro académico no se encuentre condicionado por el tipo de centro donde cursan las enseñanzas posobligatorias. "Hay mucha variación entre la media del Bachillerato y la de la Selectividad", ha señalado Castro, que ha incidido en que "queda mucho por hacer" en este asunto.

La comisión coordinadora

El rector de la Hispalense ha realizado estas declaraciones al final de la rueda de prensa con motivo del primer día de la Selectividad, en la que la US preside la comisión coordinadora interuniversitaria para la realización de los exámenes. La institución académica se encarga de la reprografía, custodia y distribución de las pruebas para todo el Distrito Único Andaluz (DUA).

Al acto han acudido el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos; la consejera de Educación, Patricia del Pozo; y la viceconsejera de Estudiantes de la US, Carmen Gallardo, quien ha hablado de las negociaciones del Gobierno central con las universidades para el diseño de la Selectividad de 2025, cuando ya esté plenamente adaptada a la última reforma educativa (Lomloe). Gallardo ha recordado que dicha ley ya ha introducido algunos cambios en esta edición, como la inclusión de Historia de la Filosofía entre las materias comunes (dentro de la fase de acceso) y la ampliación a 39 del número de asignaturas que pueden ser objeto de examen en la Pevau.

La futura Selectividad

La vicerrectora de la US ha informado de que el Ministerio de Universidades ha aceptado las alegaciones presentadas por las universidades para que estas pruebas sigan durando 90 minutos cada una, y no 105, como en principio se tenía pensado. Así, al menos, consta en el borrador del nuevo Real Decreto (RD) que regulará la futura Selectividad. Los exámenes serán por competencias, concepto pedagógico en el que se asienta la Lomloe, frente al memorístico que ha imperado en el sistema educativo español hasta ahora.

El consejero Villamandos ha detallado que la intención de la Junta es que en la Pevau que entre en vigor a partir de 2025 exista una "armonía" entre las comunidades en cuanto a contenidos y criterios de evaluación, ya que no puede existir un modelo único, al estar transferidas estas competencias a las autonomías.

La preinscripción

El consejero ha hecho hincapié en el periodo de preinscripción en las titulaciones, que estará vigente del 13 al 24 de junio. Villamandos se ha referido a la importancia de que los aspirantes completen todo el proceso telemático, "hasta la última tecla", pues cada año existe un buen número de casos de peticiones que no entran en el sistema al no culminar el formulario por despiste. Un trámite que también han de realizar los estudiantes que, habiendo suspendido alguna asignatura, tengan pensado reclamar la calificación.

Patricia del Pozo ha destacado el adelanto temporal -en una semana- de estas pruebas, lo que permite celebrarlas en la misma fecha que el resto de España. Un cambio nada fácil, que aporta muchas ventajas a los estudiantes que quieran entrar en alguna universidad fuera de Andalucía y que ha contado con la implicación de su consejería y la de Universidades.

Por último, se ha referido al lugar donde se ha celebrado la rueda de prensa, la Facultad de Matemáticas, cuya oferta de titulaciones es una de las que más altas notas de corte exige. Ha agradecido la implicación de este centro en el Plan de Impulso Matemático para mejorar las técnicas de enseñanza de esta asignatura en los centros educativos. Un conocimiento esencial en plena era digital.