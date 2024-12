El rector de la US desmiente una artimaña electoral: "No se está alargando ilegalmente nada"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha informado a los miembros del consejo de gobierno de la situación en la que se encuentra la institución académica una vez que se ha aprobado el nuevo estatuto y remitido a la Junta de Andalucía para para su supervisión de legalidad y posterior publicación en el BOJA. En la sesión también se ha informado de la prórroga del presupuesto para el año 2025.

Durante su informe, Castro ha insistido en que se está abordando el desarrollo electoral “siguiendo la legalidad establecida en la universidad”. En este punto, ha explicado que el nuevo estatuto fue remitido a la Junta de Andalucía el pasado 5 de diciembre, a partir de ahí, todo el proceso hasta la publicación en BOJA debería producirse en un plazo máximo de cuatro meses, según establece la Ley Orgánica de Universidades, LOU (art. 38.2).

Castro ha detallado que existen varios escenarios posibles en función de la fecha en la que se publique el nuevo estatuto. No obstante, ha asegurado que se convocarán elecciones a rector después de que se publique la nueva normativa y "sea oída" la mesa del claustro, como recoge el artículo 24.1.a del Reglamento Electoral General de la US.

Convocatoria de elecciones

El rector ha recalcado que la Hispalense debe actuar "conforme a la legalidad vigente". Por ello, en cumplimiento de la previsión del artículo 21.3.a del Reglamento General de Régimen Electoral (Rgreus), debe proceder a la convocatoria de elecciones de un nuevo claustro dentro de los cien hábiles anteriores a la expiración del mandato del rector, que finaliza el próximo 21 de enero, de modo que el último día hábil es el 20 de enero.

Castro ha subrayado que esta fecha “es la que obliga nuestra normativa para la convocatoria de un nuevo claustro, no de las elecciones a rector”. En consecuencia, “no se está alargando ilegalmente nada”. El proceso durará dos meses y previsiblemente “es razonable estimar el inicio del proceso en el mes de marzo”, ya que se ajusta a los plazos marcados en la LOSU.

Del mismo modo, ha reconocido que la secuencia de los hechos deseada sería que la publicación del estatuto en el BOJA fuera en un periodo máximo de cuatro meses desde el 5 de diciembre. Como se desconoce si ocurrirá así, hay que contemplar “una línea obligada y paralela”, que sería constituir un nuevo claustro y convocar elecciones a rector dentro de los 15 días hábiles siguientes, por exigencia de estatuto actual.

El 20 de enero

Tanto la LOSU, en su artículo 45, como el estatuto aún vigente de la US, en su disposición transitoria octava, establecen que el claustro es el órgano que debe atender los posibles requerimientos del informe de legalidad de la Junta de Andalucía. En consecuencia, se requiere que el claustro no sea disuelto el día 20 de enero tras la convocatoria legalmente obligada de las elecciones. Para ello, la Hispalense celebrará un claustro en enero, antes del citado día 20, para el que ya se reunió la Mesa del Claustro el pasado lunes 16 de diciembre, puesto que, conforme a la legalidad, es necesario suspender temporalmente la disolución del claustro actual establecida en la disposición adicional séptima del Rgreus, puesto que su aplicación no procede en este momento, habida cuenta de lo previsto en las mencionadas disposiciones de la LOSU y del EUS.

En este contexto electoral, el rector y la gerente de la Universidad de Sevilla, Melania Rivers, han informado al consejo de gobierno de la prórroga presupuestaria del ejercicio 2024 para el año 2025. Esta prórroga, acordada por resolución rectoral, también será presentada a los miembros del Consejo Social en la sesión de Pleno convocada para este jueves 19 de diciembre. El presupuesto prorrogado para 2025 asciende a 614.986.801 euros.