El claustro de la US impide que Manuel Marchena sea candidato a rector

Manuel Marchena no podrá ser candidato a rector de la Universidad de Sevilla (US). El nuevo estatuto así lo impide. El claustro de la Hispalense no ha respaldado con los votos suficientes las dos enmiendas (la 34 y 39), que permitían flexibilizar las condiciones establecidas para que optaran a este cargo un mayor número de profesores de la institución académica.

En un comunicado publicado este martes, Marchena ha expresado que "el claustro de la Hispalense sigue limitando el derecho de sufragio pasivo, al introducir muchas limitaciones en la enmienda 36, que hacen imposible ser candidato al mayor número de profesores". "La US mantiene su anacronía según la votación de sus 252 claustrales ayer", refiere quien fuera consejero delegado de Emasesa durante los años de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde de Sevilla.

"Para limitar a los candidatos a rector, el oficialismo ha utilizado la estrategia de eliminar 'los cargos asimilados' como requisito en la enmienda 36 y elevar, de este modo, la restricción. Es sorprendente y muy negativo para la US que se impida una amplia participación en el sufragio general. El actual equipo que la gobierna pretende mantener su línea sucesoria desde 2004 con esta limitación", abunda Marchena.

"Lo fundamental para ellos es mantener el statu quo"

Para este catedrático, quien anunció hace meses su intención de suceder a Miguel Ángel Castro como rector de la US, "está claro que lo importante para la mayoría de los claustrales no ha sido que la Universidad de Sevilla avance y consiga una apertura para que haya muchos candidatos a rector, lo fundamental es mantener el statu quo de quienes quieren seguir rigiendo la US sin competencia".

Marchena advierte de las consecuencias que esta limitación tendrá en el día a día de la Hispalense. "La comunidad universitaria queda damnificada, en su conjunto, por esta visión limitativa del concepto de experiencia en gestión universitaria y concretamente los investigadores principales de los proyectos de investigación y los directores de títulos propios de postgrado, ambos perfiles son fundamentales para posicionar a la US en los rankings universitarios, donde no está bien clasificada y ya es superada por la Universidad de Granada".

"Miedo a competir"

"La US necesita estos nuevos perfiles que serán los futuros liderazgos innovadores. No se puede excluir a quienes disponen de una nueva visión para la Universidad de Sevilla. No podemos dejarla en manos de una visión burocrática y poco dinámica que no experimenten alternativas para sacarla de un letargo tan longevo y dañino". abunda Marchena.

El que había sido hasta ahora futurible candidato a rector de la US es tajante en una afirmación: "esta universidad tiene que crecer en un nuevo modelo competitivo abierto, que implica una visión completamente contraria a la que se ha impuesto en el claustro". "Sólo tiene miedo a competir quien cree que puede perder si tiene competencia", apostilla.