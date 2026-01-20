¿Cuándo recuperará Sevilla los trenes de alta velocidad?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía se restablecerá completamente en torno al 2 de febrero de 2025, según la información trasladada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta previsión llega después de que el pasado domingo se produjera un accidente en Adamuz (Córdoba) que dejó suspendida toda la circulación de alta velocidad entre el centro y el sur peninsular.

En declaraciones realizadas este lunes a La Sexta, el titular de Transportes ha explicado que Adif está trabajando sobre la hipótesis de habilitar una de las dos vías afectadas "lo antes posible" para permitir la circulación provisional durante algunos días. Esta solución temporal permitiría reabrir las rutas ferroviarias con una velocidad considerablemente reducida, aunque garantizaría retomar la conexión de alta velocidad entre ambas zonas de manera parcial mientras se completan las reparaciones definitivas.

Durante toda la jornada del lunes, los servicios de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada permanecieron completamente interrumpidos tras el siniestro registrado en la localidad cordobesa. Miles de viajeros se han visto afectados por esta suspensión, que ha obligado a buscar alternativas de transporte urgentes para mantener la conectividad entre el centro y el sur del país.

Solución provisional con circulación reducida

La estrategia planteada por Adif contempla la habilitación de una vía provisional que permitiría la circulación de trenes a velocidad limitada mientras se trabaja en la rehabilitación completa de la infraestructura dañada. Según ha advertido Óscar Puente, esta medida temporal provocaría que los tiempos de viaje se resintieran notablemente, al tener que reducir la velocidad de circulación por motivos de seguridad.

No obstante, el responsable de Transportes ha subrayado que, de forma paralela a esta solución provisional, Adif mantiene como horizonte temporal el 2 de febrero para lograr una reanudación completa del servicio en condiciones normales. Esta fecha se ha establecido como objetivo tras evaluar los daños ocasionados en la infraestructura y calcular los plazos necesarios para ejecutar las reparaciones pertinentes con todas las garantías técnicas y de seguridad.

Las aerolíneas refuerzan sus rutas ante la crisis ferroviaria

Ante la paralización del servicio de alta velocidad, varias compañías aéreas han reaccionado con celeridad para cubrir la demanda de transporte entre Madrid y Andalucía. Iberia y Air Europa han añadido vuelos adicionales en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, reforzando además la flota de aviones para aumentar la capacidad disponible en estos trayectos estratégicos.

Estas medidas buscan aumentar las frecuencias entre estos puntos y ofrecer una alternativa viable a los miles de usuarios que tenían previsto desplazarse en tren durante estos días. La coordinación entre el sector aéreo y las autoridades de transporte resulta fundamental para minimizar el impacto de esta interrupción en la movilidad de pasajeros y en la actividad económica de las regiones afectadas.

El incremento de la oferta aérea se ha convertido en una solución temporal imprescindible, aunque los precios de los billetes de avión han experimentado variaciones debido al aumento súbito de la demanda. Los viajeros que habían adquirido billetes de tren están siendo reubicados en servicios alternativos o reembolsados, según las políticas de cada operador ferroviario.

El accidente de Adamuz y su impacto en la red ferroviaria

El siniestro que ha provocado esta situación excepcional tuvo lugar este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, afectando gravemente a la infraestructura ferroviaria que une el centro peninsular con Andalucía. Aunque las autoridades no han facilitado todos los detalles técnicos del incidente, el accidente ha dañado seriamente las vías de circulación en un tramo fundamental para la red de alta velocidad española.

Esta interrupción ha puesto de manifiesto la importancia estratégica de la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía para la vertebración del país y la movilidad de millones de ciudadanos. La línea afectada es una de las más transitadas de España, con decenas de servicios diarios que comunican la capital con las principales ciudades andaluzas.

Las tareas de reparación requieren trabajos complejos de ingeniería ferroviaria que incluyen la revisión completa de la infraestructura, la sustitución de elementos dañados y las pruebas de seguridad necesarias antes de autorizar el restablecimiento del servicio comercial.

¿Qué rutas ferroviarias están afectadas por el corte?

La suspensión del servicio ferroviario afecta a todas las conexiones de alta velocidad que comunican Madrid con las principales capitales andaluzas. Concretamente, los servicios suspendidos incluyen las rutas hacia Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada, lo que supone una paralización casi total de la alta velocidad en el eje norte-sur de la península.

Los servicios de Media Distancia que utilizan la misma infraestructura también se han visto afectados, obligando a los operadores ferroviarios a establecer servicios alternativos por carretera en algunos casos. Renfe ha habilitado autobuses para intentar mantener la conectividad entre algunas poblaciones intermedias que han quedado desconectadas temporalmente.

¿Cuándo se podrá viajar nuevamente en alta velocidad a Andalucía?

Según las previsiones del Ministerio de Transportes y de Adif, la circulación provisional podría iniciarse en pocos días, aunque con limitaciones de velocidad que alargarían considerablemente los tiempos de viaje habituales. Esta solución permitiría recuperar parcialmente el servicio mientras se completan las reparaciones definitivas.

Para una reanudación completa del servicio en condiciones normales de velocidad y frecuencia, el horizonte temporal se sitúa en torno al 2 de febrero de 2025, fecha en la que Adif espera haber concluido todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico ferroviario en este corredor estratégico.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el ente público empresarial encargado de gestionar la red ferroviaria convencional y de alta velocidad en España. Creado en 2005, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes se ocupa del mantenimiento, modernización y seguridad de más de 15.000 kilómetros de vías férreas en todo el territorio nacional.

Entre sus competencias figura la gestión de situaciones de emergencia como la provocada por el accidente de Adamuz, coordinando los trabajos de reparación y estableciendo los plazos para el restablecimiento de los servicios. Adif cuenta con equipos técnicos especializados que trabajan las 24 horas para minimizar el impacto de las incidencias en la red ferroviaria y garantizar la seguridad de todos los usuarios del transporte por tren en España.