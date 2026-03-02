La rehabilitación de Casa Pinillos incluye una plaza pública

Recreación de los juegos infantiles que irán en la plaza pública del interior de Casa Pinillos.

Puesta en marcha de la rehabilitación integral de las Casas de Pinillos, un conjunto residencial histórico ubicado en el barrio de San Roque que lleva décadas en estado de deterioro. La actuación permitirá recuperar un inmueble construido entre 1920 y 1923, preservando sus elementos arquitectónicos protegidos, y devolverlo al uso ciudadano mediante la creación de viviendas, una plaza pública y aparcamiento subterráneo.

El edificio ha sufrido un notable proceso de degradación y episodios de ocupación irregular que han comprometido gravemente su funcionalidad y estructura. La intervención contempla la restitución de la unidad estética del conjunto y la ejecución de las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establece la reordenación del patio interior para convertirlo en una nueva plaza pública accesible destinada al disfrute vecinal.

Desde la instalación de la señalización informativa del proyecto, se han registrado más de 1.500 solicitudes de personas interesadas en adquirir una vivienda en el edificio rehabilitado, la gran mayoría vecinos del propio barrio, lo que refleja la demanda existente para residir en el centro histórico de la ciudad.

Nueva plaza pública y espacios verdes en el centro urbano

La actuación prevé la creación de una plaza pública en el patio interior del conjunto residencial, incrementando las zonas verdes en un entorno urbano consolidado con déficit de espacios libres. Esta intervención responde a la estrategia municipal de recuperar espacios degradados para el uso ciudadano y generar nuevos ámbitos de convivencia vecinal que mejoren el confort ambiental y la calidad de vida del barrio.

Recreación de la fachada del conjunto residencial del barrio de San Roque. / D.S.

237 plazas de aparcamiento para aliviar la presión del estacionamiento

El proyecto incluye la construcción de 237 plazas de aparcamiento que permitirán aliviar la presión del estacionamiento en una zona con déficit estructural. Esta dotación mejorará la seguridad y el orden del estacionamiento, facilitará la movilidad de residentes y visitantes, y contribuirá a la dinamización de la actividad económica del entorno.

Recuperación del carácter residencial y dinamización comercial

La rehabilitación permitirá generar nuevas viviendas que contribuirán a la recuperación del carácter residencial del centro urbano, favoreciendo la vida de barrio, el comercio de proximidad y la actividad cotidiana en la zona. La intervención conlleva una importante inversión privada que contribuirá a la activación económica del barrio, la generación de empleo y la dinamización del tejido comercial.

Mejora de infraestructuras urbanas y colaboración público-privada

La actuación permitirá la mejora de las infraestructuras urbanas del entorno mediante la renovación de redes generales de abastecimiento y suministro eléctrico. Todo ello es resultado de un prolongado proceso técnico y administrativo desarrollado durante años, con la supervisión de los organismos competentes y el cumplimiento de la normativa urbanística y patrimonial vigente.

El proyecto se desarrolla dentro del marco urbanístico municipal y refleja la voluntad del Ayuntamiento de impulsar actuaciones que mejoren el espacio público, refuercen el uso residencial del centro urbano y den respuesta a necesidades históricas del entorno, ejemplificando la colaboración público-privada como herramienta para la regeneración urbana.