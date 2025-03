Los Remedios estrenará un hotel y un bloque de viviendas de 12 plantas junto a Blas Infante

Un nuevo proyecto ya en marcha para el barrio de Los Remedios promete transformar una zona que lleva años en desuso. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde recientemente a la licencia de obras para la construcción de un nuevo hotel y un bloque de viviendas en el barrio de Los Remedios.

Ambas iniciativas se ubicarán en una parte de la parcela que hasta ahora ocupaba el antiguo edificio de Telefónica, situado en la calle Graham Bell número 5, abandonado desde hace años. El edificio, que anteriormente albergó las instalaciones de la fundación pública 'Andalucía Emprende' de la Junta de Andalucía, se encuentra actualmente en proceso de demolición para dar paso a estas nuevas construcciones.

Localizador de los nuevos edificios en Triana. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Dpto. Infografía

Ambos proyectos se ubicarán en una zona eminentemente residencial, en paralelo a la Avenida Blas Infante, donde predominan los negocios hosteleros y las viviendas residenciales. Su ubicación es además estratégica, dada su proximidad a la entrada y salida de la ciudad por la ronda de circunvalación, así como su cercanía a la estación de metro de Blas Infante, situada a unos siete minutos caminando.

El edificio donde se ubicará el nuevo proyecto en la calle Graham Bell está actualmente en demolición / Juan Carlos Vázquez

Un hotel de una estrella con amplias instalaciones

El primer proyecto contemplado en este plan de renovación es la construcción de un hotel de una estrella en la esquina de la calle Graham Bell con Rubén Darío. El nuevo establecimiento hotelero contará con cuatro plantas sobre rasante (una baja y tres en altura) y un sótano subterráneo destinado a aparcamientos. La superficie total construida alcanzará los 3.069,50 metros cuadrados.

El hotel estará compuesto por tres bloques paralelos conectados por una galería central, según constata el proyecto básico. De las tres pastillas de edificación, la de acceso concentra las zonas comunes del hotel, en planta baja, estando el resto del edificio destinado a habitaciones.

Planta Baja del nuevo hostal en Triana / Dpto. Infografía

En total, el complejo dispondrá de 376 habitaciones, distribuidas de la siguiente manera: 67 en la planta baja y 100 en cada una de las tres plantas superiores. De estas, tres habitaciones por planta estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Cada habitación individual contará con un dormitorio de 10 metros cuadrados y un baño de 3 metros cuadrados, según detalla el proyecto.

La planta baja albergará las zonas comunes como una sala de televisión, lavandería, gimnasio, sala de lectura, cocina comunitaria y una sala de estar con zona de juegos.

En la cubierta del bloque 2 se ubicará una piscina y una terraza para los huéspedes. El sótano, por su parte, estará destinado a aparcamiento, con un total de 71 plazas destinadas a vehículos de cuatro ruedas y otros 16 para los de dos ruedas como motocicletas.

El acceso al edificio se realizará a través de dos entradas: una peatonal y otra rodada, ambas desde la calle Samuel Morse. El proyecto parte de un solar libre de edificación, ya que el antiguo edificio de Telefónica se encuentra en proceso de demolición.

110 viviendas en un edificio de 12 plantas

El segundo gran proyecto aprobado en esta intervención es la construcción de un edificio residencial de lujo, que contará con 12 plantas sobre rasante (una planta baja y once en altura) y dos sótanos subterráneos. La superficie total del terreno donde se situará abarca 2.368 metros cuadrados aproximadamente.

Planta Baja del nuevo edificio de viviendas en Triana. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Dpto. Infografía

Este proyecto, promovido por Zaragoza Empresarial SL, incluirá 110 viviendas y una piscina comunitaria con zona ajardinada en la planta baja.

En cuanto a la dotación de aparcamientos, el edificio contará con 95 plazas en las plantas subterráneas en los dos sótanos y otras 17 en superficie, sumando un total de 112. Además, dispondrá de 110 trasteros en los sótanos.

El acceso principal al edificio se realizará por la calle Samuel Morse, mientras que los accesos rodados a los aparcamientos estarán distribuidos entre esta misma vía y la calle Graham Bell.

Estado actual de la torre, que anteriormete albergaba la sede de 'Andalucía Emprende' / Juan Carlos Vázquez

Aunque de momento solo se sabe que la intención de la promotora es la construcción de una promoción de viviendas de lujo y no se han dado a conocer los precios, los valores actuales de la zona pueden dar una pista sobre lo que los futuros compradores pueden encontrarse. Según el portal Fotocasa, en 2024 el precio medio del metro cuadrado de las viviendas en venta cercanas a la calle Graham Bell era de 2.494 euros, mientras que el valor medio de los inmuebles se situaba en 230.831 euros. Estas cifras son similares a los datos generales de la ciudad de Sevilla capital, donde el metro cuadrado tenía un precio medio de 2.542 euros y el valor medio de los inmuebles alcanzaba los 266.060 euros.

Preocupación vecinal ante el impacto del turismo

El proyecto ha generado opiniones divididas en el barrio. Desde la Asociación de Vecinos El Tardón (zona de Triana más próxima al nuevo proyecto), su presidente reconoce la importancia del turismo para la economía de la ciudad, pero advierte sobre sus posibles efectos en la vida del barrio. "No se puede ir en contra del progreso, Sevilla es una ciudad turística y vivimos del turismo, pero tiene que haber un punto intermedio. Si destruimos los barrios por el turismo y seguimos inflando los precios inmobiliarios, la esencia del barrio desaparece", señala.

El representante vecinal alerta sobre el riesgo de que la transformación del barrio beneficie más a los inversores que a los residentes. "Si todo esto se convierte en hoteles, apartamentos turísticos y negocios para turistas, ¿dónde vivimos nosotros? No es solo el precio de la vivienda, que ya es un problema enorme, es que también suben los precios en los comercios, en los bares, en todo. Al final, un barrio que ha sido siempre de familias obreras se convierte en un escaparate para visitantes, pero vacío de vecinos".

Además, incide en que la identidad de Triana no solo se basa en eventos puntuales como la Semana Santa o la Feria, sino en la vida cotidiana del barrio. "Nuestra cultura no es solo salir a San Gonzalo (por mencionar alguna hermandad) o ir al Rocío, es vivir el día a día aquí, que los niños jueguen en la calle, que haya parques, que podamos seguir con nuestras costumbres. Si los precios siguen subiendo, las familias de toda la vida no podremos seguir aquí", advierte.

Por otro lado, señala que ya hay vecinos que han tenido que marcharse a otros municipios debido al aumento de los precios de alquiler y venta de viviendas en Triana. "Al final, te pones a hacer cuentas y ves que por lo que cuesta aquí un piso pequeño, en un pueblo encuentras una casa el doble de grande. Y eso sin contar que aquí cada vez es más difícil aparcar o moverse con tranquilidad".

Pese a estas preocupaciones, desde la asociación subrayan que no están en contra del desarrollo del barrio, pero piden un equilibrio. "No estamos diciendo que no se construya nada, pero sí que se piense también en los vecinos, que haya vivienda asequible, que no todo sea turismo. Porque si no, dentro de unos años, Triana será solo un decorado sin vida real".

El nuevo hotel se convertirá en el primer hotel que se habilita en la periferia más al oeste de la zona Triana - Los Remedios. Actualmente, sin contar los apartamentos turísticos y según los últimos datos actualizados de Booking, en Los Remedios hay dos hoteles en funcionamiento, mientras que Triana concentra seis hoteles, cuatro de ellos en la zona más próxima al río.

Este nuevo complejo hotelero, además de su potencial turístico general a lo largo del año, contará previsiblemente con una alta demanda durante la Feria de Abril. Su ubicación, a apenas una avenida del Real de la Feria, lo convierte en un alojamiento estratégico para los visitantes que acuden a este evento.

Otros trabajos en la calle Graham Bell

Además de los dos nuevos proyectos inmobiliarios, la calle Graham Bell está inmersa en un plan de reforma y mejora. La actuación, desarrollada conjuntamente por las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, se ha dividido en dos fases diferenciadas, de las cuales la primera concluyó en enero con una inversión de 151.645 euros.

Entre los trabajos ejecutados destacan la demolición de pavimentos en mal estado, con la recuperación de vallados para su posterior reutilización. Además, se ha instalado una nueva red de alumbrado público, que ha implicado el traslado y conexión de las farolas existentes a nuevas ubicaciones. También se han ampliado los acerados con nuevas superficies pavimentadas, mejorando la conexión con la calle Samuel Morse y añadiendo un nuevo cerramiento.

Asimismo, se ha llevado a cabo una repavimentación completa con albero de alta calidad, lo que garantiza una mayor accesibilidad y una mejora estética y funcional de los espacios. La intervención incluye también una ordenación paisajística de la zona. Se han eliminado ejemplares arbóreos envejecidos, procediéndose a la plantación de nuevos arbustos y setos.

La segunda fase, que comenzará próximamente, se ejecutará a través de la licitación de una nueva área infantil con un presupuesto aproximado de 80.000 euros. Este espacio contará con un bordillo perimetral que delimitará la zona, una base de hormigón con césped artificial amortiguador y el vallado reutilizado de la primera fase. Se instalarán siete juegos infantiles y se dotará al espacio de bancos.