Remedios, la mujer que fue salvada de un atragantamiento por un Policía Local de Sevilla: "Vino mi ángel de la guarda y me salvó la vida"

El Ayuntamiento de Sevilla ha compartido un video que recoge el testimonio de Remedios, una mujer que sufrió un atragantamiento con una castaña durante un paseo por la ciudad. En la pieza, Remedios y los agentes de la Policía Local que la rescataron narran los momentos de angustia y la rápida intervención que evitó un mal mayor.

El incidente tuvo lugar en una concurrida calle del centro Sevilla, mientras Remedios paseaba junto a su hermana y disfrutaban de unas castañas compradas en un quiosco cercano. "Vinimos a Sevilla para dar un paseíto, como todos los años", explica ella en el video. Sin embargo, lo que comenzó como una tranquila jornada familiar se transformó en una situación crítica cuando un trozo de castaña quedó atascado en su garganta. "Empecé a toser y a toser, pero el aire ya no me entraba. Sentía como si los ojos se me salieran".

Fue entonces cuando dos agentes de la Policía Local intervinieron tras ser alertados por un ciudadano. "Un señor nos paró y nos dijo que una señora se estaba ahogando", relatan los policías. "Corrimos hacia ella y le realizamos la maniobra de Heimlich. Tras tres intentos, expulsó el trozo de castaña y volvió a respirar".

El video también captura el profundo agradecimiento de Remedios. "De buenas a primeras vino mi ángel de la guarda y me salvó la vida," dice emocionada. "Después fueron súper amables y cariñosos. Me lié a abrazarlos porque es que me habían salvado la vida".

Por su parte, los agentes describen la experiencia como uno de los momentos más gratificantes de sus carreras. "Llevo casi 20 años en la Policía, y este ha sido uno de los momentos más bonitos. Cuando ves a la persona recuperarse y sientes el cariño de la gente, eso llena de orgullo".

La escena concluyó con aplausos de los transeúntes, quienes también agradecieron a los policías por su rápida actuación. Remedios, emocionada, aprovechó el video para enviar un mensaje a la ciudadanía: "Que valoren más su trabajo. Ellos siempre están ahí".