Renfe activa un tren lanzadera Sevilla-Lebrija para los pasajeros de Media Distancia tras las incidencias por las lluvias

Las fuertes lluvias del pasado miércoles en la provincia Sevilla han provocado importantes alteraciones en el servicio ferroviario que conecta la capital hispalense con la provincia de Cádiz. Renfe se ha visto obligada a implementar soluciones alternativas para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, habilitando un tren lanzadera entre las localidades de Lebrija y Sevilla para dar servicio a los usuarios de Media Distancia, mientras que los pasajeros de Larga Distancia deberán completar sus trayectos mediante transporte por carretera. La situación esta provocando algunas colas de gente pidiendo información en la Estación de Santa Justa.

La situación actual obliga a los viajeros de la línea de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla a finalizar su trayecto ferroviario en la estación de Lebrija, donde deberán transbordar al tren lanzadera especialmente habilitado por la operadora para completar el recorrido hasta la estación de Sevilla Santa Justa. Esta medida excepcional busca minimizar las molestias ocasionadas por los problemas técnicos derivados del temporal que ha afectado gravemente a las infraestructuras ferroviarias en la zona.

En cuanto a los servicios de Larga Distancia que enlazan Cádiz con Madrid y Barcelona, la situación es diferente. Los usuarios que necesiten viajar desde o hacia la ciudad gaditana deberán desplazarse por carretera entre Cádiz y Sevilla utilizando los vehículos especiales que Renfe ha puesto a disposición para cubrir este tramo.

En cuanto a Cercanías, Renfe informa de que continúa interrumpido el servicio entre las estaciones de Jardines de Hércules y Utrera/Lebrija de la línea C-1.

Cabe recordar que las primeras incidencias en los servicios entre Sevilla y Cádiz ya se produjeron el pasado miércoles a causa de las fuertes lluvias que descargaron durante todo el día en la provincia sevillana. Así, en primer lugar se apuntaron problemas en la señalización entre Dos Hermanas y El Puerto.

Este jueves, los servicios entre Cádiz y Sevilla Santa Justa quedaron suspendidos por falta de tensión en catenaria entre Dos Hermanas y Lebrija, lo que provocó que se cancelaran los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, y los de Larga Distancia entre Cádiz, Madrid y Barcelona.