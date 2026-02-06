Renfe estima que la línea de Alta Velocidad Sevilla-Madrid se reabrirá el jueves 12 de febrero

La línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid podría reabrir el jueves 12 de febrero, según la fecha sobre la que está informando Renfe a los viajeros que preguntan en la red social X. Es la tercera fecha que se da para la reapertura del tramo donde tuvo lugar el trágico accidente ferroviario de Adamuz, el pasado 18 de enero, donde han perdido la vida 46 personas.

Primero se dijo el 2 de febrero, luego el 7 de febrero, luego el ministro Óscar Puente dijo que no podía dar fecha alguna por las abundantes lluvias y ahora Renfe habla del 12 de febrero.

"Las últimas novedades estiman una previsión de reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía para el 12 de febrero. Desde servicios comerciales de postventa están trabajando ya para ampliar los cambios y anulaciones gratuitos a todos los trenes afectados. Te pedimos algo de paciencia pues, en ocasiones, tarda hasta 24 horas en actualizarse el sistema. Sentimos las molestias. Un saludo", ha respondido Renfe este viernes a un viajero que pregunta.

El Gobierno explicó que la demora en la reapertura se debía a la espera de autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro.