Reunión de la hermandad de reyes magos con la presencia del alcalde de Sevilla

La sede del Ateneo ha acogido la convivencia anual de la conocida como hermandad de reyes magos, formada por quiene han encarnado a Melchor. Gaspar y Baltasar en las sucesivas ediciones de la cabalgata que organiza la docta casa. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido al acto junto al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Ha ejercido de anfitrión Emilio Boja, presidente de la entidad. Muchos han sido las vivencias recordadas por los protagonistas, que tienen ese día como un hito de sus vidas. Han asisitido, entre otros, Alejandro Ropjas-Marcos, ex alcalde de la ciudad; Federico Quintero, Luis Bolaños, José María Pacheo, Francisco Salas, Iván Bohórquez, Miguel Vilaplana, Manuel Román Silva, Alfonso Carmona, Luis Miguel Martín Rubio, José Joaquín Gallardo, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Jesús Vera, Federico Alonso, José Luis del Serranito, Ricardo Astorga, José Manuel García-Quílez, Álvaro Ybarra, José Núñez, Francisco Herrero, José Pérez Bernal, etcétera.