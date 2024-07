La revolución en la moda de Darwin Collection: innovación, expansión y estilo

Andrés Gómez for Darwin Collection

En el mundo de la moda, crecer y reinventarse es la clave del éxito, y Marta Bejarano, fundadora de Darwin Collection, lo tiene claro. Esta joven emprendedora ha llevado su marca a nuevas alturas, apostando por la innovación y diversificación. Con una sólida base en la joyería y bisutería, Darwin Collection ha dado un paso audaz esta temporada al expandirse hacia el diseño y venta de ropa y complementos. Esta estrategia promete llenar los armarios de sus más de 120 mil seguidores en Instagram con una gama diversa de productos.

“Nuestro objetivo en Darwin es tener un sí ante prácticamente cualquier petición que un cliente pueda hacernos,” comenta Marta. “Cubrir las necesidades de cualquier cliente, apostar por ser competitivos y ofrecer opciones variadas y completas. La joyería siempre será nuestra cuna, el primer escalón que subimos; pero hemos decidido seguir trabajando hacia nuevas líneas de negocio. Ropa de invitada, bolsos con diseños especiales, complementos para la playa, moda casual, e incluso horquillas y adornos para el pelo para novias e invitadas de eventos... ¡vamos a por todas!”.

Darwin Collection / Andrés Gómez for Darwin Collection

La expansión de Darwin Collection no ha sido sencilla y ha presentado múltiples retos. “Al no trabajar por colecciones, Darwin es una marca que requiere de mucho dinamismo. La campaña de verano está siendo todo un éxito con el lanzamiento de nuestras bolsas de playa y viaje: practicidad y estilo en uno.” Y es que los bolsos de invitada, confeccionados con telas de lino muy veraniegas, han sido un éxito rotundo, destacándose como el regalo perfecto para esta temporada.

Mirando al futuro, Darwin Collection ya prepara la colección de flamenca de 2025, anticipándose con diseños exclusivos de mantoncillos bordados que prometen ser verdaderas joyas de la moda. “La previsión y el trabajo en equipo son claves en Darwin,” subraya Marta.

Darwin Collection / Andrés Gómez for Darwin Collection

Uno de los aspectos más gratificantes para Marta es la posibilidad de ofrecer a sus clientas un outfit completo, disponible tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online. “Es un verdadero orgullo,” declara con emoción. “Nos gustaría seguir avanzando y trabajando en esta línea, para poder tener en el futuro colecciones completas propias y ofrecer una amplia variedad de alternativas a nuestras clientas. La realidad es que llevamos menos de un año vendiendo ropa para eventos made in Spain, y se me eriza la piel al recibir fotos de las invitadas luciendo nuestros looks completos en eventos.”

La esencia de Darwin Collection es algo que Marta cuida con esmero. “En absoluto me da miedo perder la esencia de la marca. Es algo en lo que trabajo personalmente a diario. De hecho, mi equipo constantemente se hace más numeroso, cada uno asumiendo un rol específico, y mi función se enfoca cada vez más en eso: que el espíritu de Darwin se mantenga, y que cada producto que lancemos, cada campaña publicitaria, cada pequeño detalle, esté impregnado de la esencia de la marca. Las joyitas con estilo y elegancia a buen precio serán siempre bandera de nuestra firma.”

Aunque el comercio online es la columna vertebral de Darwin Collection, Marta no descarta la expansión física. “Somos una marca consolidada en redes, y nuestro volumen de venta on-line nos permite llegar a hogares de todas partes del mundo. El comercio on-line es la base de nuestro modelo de negocio, y queremos seguir cuidándolo en adelante. No obstante, la cercanía que provocan las tiendas físicas, el contacto con el público y la conexión tan especial con las ciudades, son indescriptibles. Ahora que estamos asentados en nuestra ciudad, en Sevilla, nos encantaría seguir creciendo físicamente, y seguir abriendo tiendas por toda España. Estamos seguros de que, con trabajo duro, constancia y muchas ganas, poco a poco iremos contagiando más y más ciudades del espíritu Darwin.”

Darwin Collection / Andrés Gómez for Darwin Collection

Así, Darwin Collection sigue su camino de innovación y expansión, llevando su esencia y su estilo a más rincones del mundo. Para conocer más sobre la colección completa, se puede visitar su sitio web en www.darwincollection.com y seguir sus actualizaciones en Instagram en @joyas_darwin_collection. Sus tiendas físicas en Sevilla, ubicadas en c/ Asunción, 48 y Cerrajería, 19, están listas para recibir a sus clientas con la misma calidez y elegancia que caracteriza a la marca. En Darwin Collection, cada detalle siempre cuenta, y cada producto es una manifestación de la fidelidad que guarda hacia la belleza, la calidad y el estilo.