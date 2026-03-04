El Rey inaugura en Sevilla la exposición en homenaje a la duquesa de Alba

El Rey recorre la Casa de las Dueñas junto a la duquesa de Montoro y la comisaria de la exposición, acompañados, entre otros, del alcalde de Sevilla y el presidente del Parlamento andaluz.

Una exposición en honor a una grande de España con la inauguración que merece. El rey Felipe VI ha acudido este miércoles a la apertura de la muestra Cayetana. Grande de España, con la que se conmemora el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba. El monarca ha sido recibido por Carlos Fitz-James Stuart, quien actualmente ostenta dicho título, en la Casa de las Dueñas, la residencia sevillana de la Casa de Alba, donde hasta el 31 de agosto se podrán contemplar más de 200 piezas relacionadas con la noble española más popular de los últimos tiempos.

Felipe VI ha llegado a las 16:30 hasta la Casa de las Dueñas, cuyo entorno ha estado cerrado al tránsito de vehículos y peatones desde una hora antes. Sólo han permanecido en la calle a la que da nombre la residencia nobiliaria los residentes y comerciantes de la misma. Entre ellos, los encargados de una tienda de moda flamenca, en la que un guitarrista ha intentado amenizar la llegada del rey con varios compases.

Otros residentes han apurado los minutos previos a esta visita colgando una bandera de España en el balcón de su domicilio. Han sido los instantes previos a que el Rey acceda a este edificio del siglo XV, donde el poeta Antonio Machado pasó su infancia, como bien reflejó en el poema del huerto y el limonero. Allí lo han esperado, además del actual duque de Alba, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo; y los concejales del Ayuntamiento hispalense Juan Bueno y Manuel Alés.

Felipe VI saluda a Alfonso Díez, quien fuera el tercer marido de la duquesa de la Alba. / Antonio Pizarro

Bajo un cielo plomizo y unas temperaturas que nada tienen que ver con las de días anteriores, tras el brusco cambio del termómetro, el monarca ha recorrido el jardín que sirve de entrada hasta llegar el apeadero, donde lo han esperado la mayoría de los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart, a la que se le rinde homenaje con esta exposición por el siglo de su nacimiento. Han acompañado al Rey en esta visita el duque de Alba (que ha ejercido de anfitrión), Carlos Fitz-James Stuart y sus hermanos Alfonso, Jacobo (junto a su mujer Inka Martí), Cayetano (con su mujer Bárbara Mirjan, muy elegante con un vestido a cuadros y rayas blancas y negras) y Eugenia (con su marido Narcís Rebollo). También ha estado presente el nieto de la duquesa y heredero del título, Carlos Fitz-James Stuart, junto a su mujer, Sofía Palazuelo, vestida -con la elegancia a la que acostumbra- con un traje gris perla; y sus primas Cayetana Rivera y Amina Martínez de Irujo. En esta comitiva se ha integrado, de igual modo, Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la exposición junto con la duquesa de Montoro.

El monarca ha sido, así, el primer visitante oficial de una exposición en la que se subraya la aportación al mundo de la cultura de la noble española más popular de los últimos tiempos, así como su labor como anfitriona e implicación en diversas causas sociales.