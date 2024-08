Los robos se suceden a diario en el cementerio de Sevilla

El asalto al cementerio de Sevilla por parte de una banda que robó material de obra y herramientas ha puesto de manifiesto la realidad diaria del camposanto de la capital andaluza, donde los robos son continuos. Fuentes del cementerio consultadas por este periódico indicaron que en varios de estos robos intervienen las mismas personas, que acuden una y otra vez a sustraer objetos sabiendo que la vigilancia es escasa o nula. Sólo hay cámaras en la puerta principal. Los intrusos que entraron la madrugada del lunes lo hicieron por un muro lateral, si bien luego fueron grabados por las cámaras en el interior del recinto. Se llevaron palas, mascarillas, guantes, escaleras y alargaderas, entre otros objetos.

Uno de los problemas más graves que padece el camposanto es la falta de personal, sobre todo de porteros. La situación de éstos es, aseguran las mismas fuentes, "desastrosa y discriminatoria". Además, no es nueva, sino que es el tercer verano que se repite. En la portería del cementerio debería haber 13 porteros, ya que éstos trabajan de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde. La dotación mínima tendría que ser de tres porteros por la mañana y dos por la tarde, pero no se alcanza nunca este número.

Actualmente hay 11 personas en estos puestos, pero dos de ellos han sido contratados en julio y no está previsto que se incorporen hasta septiembre, puesto que proceden de colegios y están de vacaciones. A esto hay que sumarle dos bajas de larga duración y otra baja intermitente, que no han sido cubiertas. Así, la realidad es que en el cementerio trabajan seis o siete porteros de los 13 que debería haber. Como los que están también tienen que disfrutar de sus vacaciones, hay días en los que hay un solo portero o directamente ninguno, y esas funciones las desempeña el personal de alguna cuadrilla.

Las mismas fuentes recalcaron que se viven a veces momentos de peligro, ya que en el cementerio se dan una serie de situaciones que no pueden ser afrontadas por una sola persona. Hay gente que intenta entrar a la fuerza fuera del horario de apertura, y que amenaza a los empleados. Esto ocurre sobre todo por las tardes, cuando el cementerio suele estar cerrado al público pero los servicios están dentro y la cancela está abierta. En más de una ocasión, grupos de ladrones han entrado a robarles a los usuarios. La mayoría de ellos son delincuentes del asentamiento chabolista del Vacie, que está ubicado junto al recinto.

Si hay un sólo portero en cada puerta, es imposible que los trabajadores puedan dar parte de los desperfectos que hay dentro del cementerio. En otras ocasiones, se han encontrado con intentos de suicidio que han tenido que atender, o con toxicómanos que entran a drogarse en los servicios. La ausencia de porteros hacer que la puerta de San Jerónimo se quede sin atender. Esto ha provocado más de una vez la entrada de vehículos, motos, patinetes y perros, todo lo cual está obviamente prohibido. Los marmolistas también entran a su libre albedrío, sin pagar las licencias pertinentes. Tampoco son infrecuentes los insultos y comentarios poco agradables de usuarios insatisfechos.

En el cementerio se han contratado sepultureros, personal para los hornos crematorios, para la oficina y para la cuadrilla. Se ha jubilado un jefe obrero y un capataz, que han sido cubiertos en poco tiempo, situación que no se da en el caso de los porteros. "No entendemos este trato tan discriminatorio hacia este colectivo, que tan importante es. Nos dicen que no hay dinero para contratar porteros, ¿cómo que hay dinero para todos los colectivos del cementerio y no para los porteros?", añaden las fuentes.