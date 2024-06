Cuando Rojas-Marcos 'inventó' la bandera de Sevilla

Lo cuenta el catedrático de Historia Medieval y colaborador de este periódico, Rafael Sánchez Saus, en una separata editada por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. En 1992, poco antes de que comenzase la Exposición Universal, el entonces alcalde Alejandro Rojas-Marcos creyó necesario que Sevilla tuviese una bandera que la representase en los actos que se iban a celebrar. Algunos pensarán que para eso ya existía el histórico pendón de San Fernando, pero como el propio Sánchez Saus advierte, esta histórica pieza fue descartada "por su carácter singular y por la complejidad de su diseño". En resumen, no se podían aceptar torpes copias. En general se buscaba algo más simple y moderno, pero con un profundo arraigo en la tradición de la ciudad. Por supuesto, se pensó desde un principio que el elemento principal debía ser la divisa o empresa NO8DO, símbolo municipal por excelencia de la ciudad.

Para el diseño de la bandera Rojas-Marcos y la entonces concejal de Cultura, Enriqueta Vila, nombraron una comisión de expertos. Entre estos se encontraban auténticos sabios de la heráldica y la vexilología (ciencia que estudia las banderas), como Eduardo Pardo de Guevara y Faustino Menéndez-Pidal, el propio Rafael Sánchez Saus o el entonces jefe de protocolo Mauricio Domínguez-Adame, entre otros. Después de descartados algunos modelos (como uno con el fondo azul y la divisa plateada) la comisión elevó un informe al Ayuntamiento en el que se recomendaba que el color del paño fuese rojo carmesí, "como recuerdo de aquél que es el propio del pendón de San Fernando". Sobre el NO8DO recomendaba que debería ir en amarillo, porque "es el de su tradicional representación".

Se creó así la bandera que hoy cuelga en todos las dependencias municipales y representa a la ciudad en numerosos actos. Sin embargo, Rojas-Marcos no consiguió que estuviese lista para la Expo 92. Por determinadas vicisitudes municipales, el uso de la bandera de Sevilla se retrasó hasta el 18 de marzo de1995, día en el que el rey Juan Carlos I la entregó al Ayuntamiento en un acto solemne que coincidió con la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en la catedral hispalense.

El diseño de la bandera sirvió también para que se ahondase en el origen y signficado del NO8DO, algo en lo que tuvo una intervención decisiva Rafael Sánchez Saus. Hasta la fecha se daba por cierto la bonita leyenda -difundida por Ortiz de Zúñiga- de que dicha divisa o empresa se la había concedido a Sevilla Alfonso X en premio a su lealtad durante la sublevación del infante Sancho, y que significaba NO-MADEJA-DO (no me ha dejado). Sin embargo, como hicieron hacer ver los especialistas, esto era imposible. La razón es sencilla: en la época de Alfonso X no existían aún este tipo de divisas que eran de carácter personal, no de linaje. Esta divisa, por tanto, antes de ser de la ciudad debía haber pertenecido a una persona en concreto que debió vivir ya bien entrada la Baja Edad Media.

Es aquí cuando surge la figura de Francisco de Villafranca como creador y primer usuario del NO8DO. ¿Quién era este personaje? un noble perteneciente a la élite urbana del momento que fue Obrero Mayor de Sevilla (algo así como concejal de obras públicas) entre 1437 y 1474, es decir la ciudad previa al descubrimiento de América. Villafranca ponía su divisa NO8DO en todas las obras que impulsaba, tales como la Alcantarilla del Tagarete o el mismo Corral de los Olmos, edificio hoy desaparecido que se ubicaba en la actual plaza Virgen de los Reyes y donde se reunía el cabildo municipal. Poco a poco este símbolo iría siendo asimilado a lo municipal hasta que, ya en el último tercio del siglo XVII, su uso era generalizado.