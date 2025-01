El sábado tampoco se libra del riesgo de lluvias pese al adelanto de la Cabalgata de Reyes en Sevilla

Por primera vez en sus 106 años de historia, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla se celebrará el 4 de enero. Este adelanto se produce en consecuencia a la previsión de un 100% de lluvias para el tradicional día 5.

La decisión, adoptada por el Ateneo de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento y el Cecop, busca garantizar que los sevillanos puedan disfrutar de este evento sin las inclemencias meteorológicas esperadas para el domingo. "Las previsiones que manejamos anuncian un pico fuerte de agua a las 16:00 y otro a las 20:00, lo que nos da mucha incertidumbre sobre si se podrá culminar el recorrido", explicaba ayer el director de la Cabalgata, Manolo Saiz.

A pesar de este ajuste, el sábado tampoco estará completamente exento de riesgo. Según han confirmado a este periódico fuentes de Aemet Sevilla, a partir de las 21:00 horas podría registrarse una leve lluvia de "escasa cuantía", con acumulaciones de 0,1 mm por metro cuadrado.

Esta posibilidad, no obstante, no debe suponer un riesgo importante para el cortejo, y además no sería la primera vez que la cabalgata hispalense recorre las calles de la ciudad con una ligera amenaza de precipitaciones. Uno de los años más recordados en este sentido fue 2003, cuando un aguacero sorprendió a los asistentes en la Avenida de la Constitución.

El cambio de fecha para este 2025 no afecta al recorrido ni a los horarios establecidos para el evento. Las carrozas iniciarán su desfile a las 16:15 horas, recorriendo las principales calles de la ciudad hasta las 22:00 horas, cuando está prevista su entrada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Los niños, beduinos y sus acompañantes han sido citados en las mismas condiciones que en años anteriores.

En caso de que se confirmara el parte meteorológico, la lluvia podría sorprender a los asistentes y a las carrozas en el tramo final del recorrido, en la zona de Los Remedios y cerca del acceso al Rectorado de la Universidad de Sevilla, sin comprometer gravemente el desarrollo del evento.

El mal tiempo también amenaza al 6 de enero

El frente atlántico que recorre Andalucía de oeste a este no terminará de atravesar Sevilla hasta el lunes a mediodía, día de Reyes. En dicha jornada, y tal y como han confirmado hoy durante el tradicional desayuno de los Reyes Magos, se mentienen las cabalgatas de los barrios como estaba programado.

Según Aemet, aunque el frente termine de recorrer la provincia a mediodía, pueden persistir riesgo de leves precipitaciones el resto de la jornada, aunque "dispersas en tiempo y espacio". En este sentido, la predicción automática de Aemet en Sevilla establece solo un 25% de probabilidad de lluvias en la ciudad durante la tarde del 6 de enero.