Como saber presupuestos de palets instantáneos

En el mundo del transporte por carretera, conocer el precio de un porte no es algo sencillo. De hecho, se puede decir que hasta no hace demasiado tiempo el oscurantismo era la norma y no era posible obtener un presupuesto desde la oficina.

Ahora sí que se puede gracias a una herramienta online de Transvolando, una empresa de transportes que ha puesto a disposición de todo el mundo una calculadora de tarifas con la que en unos minutos se puede conocer el precio de un viaje.

La calculadora tiene un funcionamiento muy sencillo

Para saber lo que nos va a costar un porte solo necesitamos unos pocos datos, como el lugar de origen y destino, si vamos a querer un trailer completo, una furgoneta, un camión pequeño y los palets, en el caso de escoger la modalidad de grupaje.

Con eso y con la identificación nuestra empresa, casi de manera instantánea, sabremos lo que vamos a pagar por ese porte en concreto, algo imprescindible para optimizar los precios y conocer cuánto hay que añadir en el coste final por el transporte.

El tráiler completo es la forma más cómoda de mover mercancías

Hay dos formas de mover mercancías y la más cómoda es la que se denomina tráiler completo, que no es más que ocupar todo un tráiler con nuestros palets o cualquier otra clase de bulto que se pueda mover en un camión.

Así, en este caso se cargan las mercancías en origen y el camión va al destino de manera directa, sin más paradas que las que tenga que hacer el camionero para descansar, minimizando los problemas, pues nadie manipula la carga.

Es cierto que el transporte así es más caro, pero el precio se conoce de antemano y eso permite planificar mejor los costes finales.

El grupaje es más económico

Otra manera de transportar bultos que se usa mucho para ahorrar es el grupaje. En esta modalidad varias empresas comparten el espacio del camión que establece una ruta para recoger y dejar los palets.

Aquí es posible que haya que emplear algún almacén intermedio, lo que aumenta los riesgos, pero hay mercancías que son poco susceptibles de sufrir daños y este grupaje abarata costes.

Además, ahora que hay una enorme preocupación por el medio ambiente, utilizar un solo camión para el viaje es lo mejor, pues las emisiones de CO₂ y otros elementos contaminantes se reducen.

¿Cuándo es rentable el grupaje?

En Transvolando llevan ya mucho tiempo moviendo mercancías tanto en España como en Europa, de manera que tienen muy bien estudiados los números y saben cuándo el grupaje es una opción válida y cuándo es mejor optar por un camión completo.

El límite está en los 10 metros, que es el espacio que ocupan 24 palets europeos o 20 americanos. Si vamos a mover más bultos, en ese caso la carga completa siempre será mejor debido a que los precios se acercan mucho.

De todas maneras, es posible que también dependa del origen y el destino, así que con la calculadora que nos ofrecen podemos tener los precios de ambos tipos de portes en un momento con el fin de tomar una decisión.