El sabor del carbón: así es la cocina de Morancho Brasseria

En las afueras de Sevilla, Morancho Brasseria se ha convertido en uno de esos lugares donde la cocina gira en torno a una idea clara: la parrilla manda. Especializado en carnes a la brasa y arroces, el restaurante apuesta por la calidad del producto como punto de partida.

El concepto del restaurante parte de una filosofía sencilla, pero exigente. Morancho Brasseria se define como un espacio donde la cocina tradicional encuentra un diálogo natural con el asado moderno. La parrilla de carbón se convierte en el centro del establecimiento, el elemento alrededor del cual se construye toda la experiencia gastronómica. Desde cortes selectos de carne hasta arroces elaborados con precisión, cada plato busca destacar el sabor original de los ingredientes.

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su especialización en carne a la brasa. Morancho Brasseria trabaja con una cuidada selección de cortes, elegidos por su calidad y por su capacidad para expresar todo su potencial en la parrilla de carbón. El asado se realiza con una técnica que combina control del fuego, tiempos precisos y respeto absoluto por el producto. El resultado son carnes jugosas, con el característico aroma del carbón y una textura que revela el cuidado en cada paso del proceso.

Esta apuesta por el asado moderno se complementa con una visión que recupera la esencia de la cocina tradicional. El restaurante busca reinterpretar recetas y métodos clásicos desde una perspectiva actual, logrando platos que mantienen su identidad, pero incorporan matices contemporáneos.

Aunque la carne a la brasa es el gran emblema de la casa, la carta de Morancho Brasseria también destaca por sus arroces. El restaurante apuesta por elaboraciones de capa fina, una técnica que permite concentrar el sabor del caldo y lograr una textura equilibrada del grano.

Entre las propuestas más representativas se encuentra el arroz negro con calamares y langostinos, una receta que combina intensidad marina y un fondo bien trabajado. El arroz se cocina con precisión para lograr ese punto característico donde cada grano se mantiene suelto, impregnado del sabor del caldo y del producto que lo acompaña.

Uno de los principios que define la cocina de Morancho Brasseria es la atención al producto. Las carnes se seleccionan cuidadosamente para garantizar calidad y sabor, mientras que los ingredientes que acompañan los platos se eligen en función de su frescura y temporalidad. Esta relación con el producto se traduce en una cocina que busca realzar el ingrediente principal en lugar de ocultarlo. Las guarniciones, las salsas y las elaboraciones complementarias se diseñan para acompañar sin restar protagonismo al elemento central del plato.

Entre las opciones dulces destacan clásicos muy bien ejecutados como la tarta de queso cremosa al horno, uno de los favoritos de la casa, el coulant de chocolate con corazón fundente, servido caliente, o el brownie de chocolate con nueces acompañado de helado. También aparece la torrija caramelizada con helado de vainilla, una receta que combina tradición y golosidad, además de una selección de helados artesanos para quienes prefieren un final más ligero.