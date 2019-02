Actividades culturales en Sevilla del 7 al 10 de febrero

Avanza febrero y con el las actividades culturales en Sevilla. Así, diversos conciertos y espectáculos teatrales se convierten en el reclamo de propuestas culturales en la ciudad este fin de semana. Espacios como el Teatro de la Maestranza continúan con su programación con la obra La tabernera del puerto; mientras que el Teatro Lope de Vega acoge la representación de Cinco horas con Mario, con Lola Herrera, o la sala Malandar el concierto de Mártires del Compás.

Danza contemporánea en el Teatro Central

Este viernes y este sábado a las 20:00 se representa el espectáculo de danza contemporánea Presente en la sala B del Teatro Central. Se trata de un montaje para cinco intérpretes ideado, dirigido y coreografiado por el bailarín y coreógrafo cordobés Antonio Ruz, con música original de Bruno Dozza. Está interpretado por los bailarines Victoria Pérez Miranda, Melania Olcina, Maureen López, Indalecio Seura y Alejandro Moya y es una producción de la compañía Antonio Ruz. Entradas a 20 euros en tickets.janto.es.

'Ilusiones', en el Teatro Central

Por otro lado, también este viernes y este sábado pero a las 21:00, se representa Ilusiones, en la sala A del Teatro Central. Dirigida por Miguel del Arco y producida por Kamikaze Producciones para El Pavón Teatro Kamikaze, Ilusiones, obra del dramaturgo y guionista ruso Ivan Viripaev, no respeta nada. Ilusiones, primera obra que se estrena en España de Ivan Viripaev, es un montaje con un enorme peso de trabajo actoral, llevado a cabo por Marta Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda.

La pieza es un torbellino en sí misma, cuatro historias que se enredan y se aceleran para ir construyendo un todo contundente e impactante, donde iremos encontrando momentos en los que nos vemos reflejados; un espejo desde el que poder acercarnos aún más a nosotros mismos y a los protagonistas. Entradas a 20 euros en tickets.janto.es.

Lola Herrera protagoniza 'Cinco horas con Mario'

El Teatro Lope de Vega acoge hasta este domingo representaciones de la obra Cinco horas con Mario, protagonizada por Lola Herrera, que vuelve a ponerse en la piel de Carmen Sotillo, la protagonista de la afamada obra de Miguel Delibes, producida por José Sámano y dirigida por Josefina Molina. Después de unos años sin que la llevaran a escena desde el 2005, en 2016 la compañía decidió de nuevo volver con esta obra, con motivo de su 50 aniversario desde que el autor escribiera el libro.

Cinco horas con Mario es un documento fiel reflejo de la época que describe la mentalidad de una generación. De las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales imperantes de aquel tiempo, contadas por una mujer que tras la muerte de su marido, decide sincerarse tras quedarse sola para pasar cincos horas hablando con ella misma y desahogarse, pero también para explicarle, justificarse y pedirle perdón, en una especie de monólogo que hace ante el féretro de Mario, a su marido. De 4 a 21 euros en entradas.janto.es.

'La tabernera del puerto', hasta el domingo en el Maestranza

Desde este jueves hasta este domingo se representa La tabernera del puerto en el Teatro de la Maestranza. Se trata de una zarzuela en tres actos compuesta por Pablo Sorozábal y con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. El montaje actual es una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

La tabernera del puerto cuenta una historia de contrabando y amor en un puerto marinero que sigue perdurando hoy por su atmósfera impresionista. Con dirección de escena de Mario Gas y musical de Óliver Díaz, al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla junto a un amplio reparto que incluye a María José Moreno, Antonio Gandía, Ángel Ódena o Vicky Peña, entre otros. En la producción participan el escenógrafo Ezio Frigerio y la figurinista Franca Squarciapino.

En tres actos, en La tabernera del puerto se narra una historia situada a mitad de los años 30 en un puerto imaginario del norte de España y está considerada la obra maestra de Pablo Sorozába. El neopopularismo que exhibe el texto –junto a una cierta influencia barojiana– se extiende a la música, llena de ecos musicales del norte de España y de ritmos americanos. Funciones a las 20:00. Entradas entre 30 y 60 euros, disponibles en generaltickets.com.

'Pompa y circunstancia', en el Espacio Turina

Este viernes y este sábado a las 20:30 la Orquesta Barroca de Sevilla tiene programado el segundo concierto de la temporada en el Espacio Turina (C/Laraña,4). Alfonso Sebastián, como clave y director, está al frente de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. Interpretan el programa Pompa y circunstancia con obras de los compositores José de Nebra, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Entre 16 y 30 euros en generaltickets.es.

Un cuento del revés en el Centro TNT

Dentro de la II Muestra de Teatro Infantil y Familiar del Centro TNT-Atalaya este sábado (17:00) y este domingo (12:00) se representa Fantasía, la aventura de leer, de la Compañía Pícaros sin Patria, espectáculo para familias con niños a partir de 4 años. En esta historia la bruja se convierte en la narradora del cuento de fantasía para que al fin ganen los malos pero, del libro sale expulsada una niña que se enfrentará a ella. Entradas entre 8 y 5 euros en atalaya-tnt.com. Avenida Parque de Despeñaperros, 1.

El descontento de las patronas de Sevilla

El Teatro Viento Sur (C/San José de Calasanz, 8), acoge desde este viernes hasta este domingo representaciones de la obra En Sevilla hay que morí, de la compañía Lapava Teatro. Se trata de una comedia en la que Santa Justa y Rufina, patronas de Sevilla, muestran su disconformidad por no tener un festivo propio. Entradas 12 euros.

Una obra de Lola López sobre textos de Francisca Aguirre

Desde este jueves hasta este domingo están programadas representaciones del espectáculo teatral Encendidas en La Fundición. Se trata de una obra con dramaturgia de Lola López basada en textos de la poetisa Francisca Aguirre, interpretada por la actriz Lola López a quién acompañan en el escenario José María Gallardo del Rey y Paco del Pozo. La pieza está producida por la compañía valenciana Hongaresa de Teatre. Funciones a las 20:30. Entradas a 14 euros en fundiciondesevilla.es.

Mártires del Compás, en la sala Malandar

Este viernes a las 23:00 la formación Mártires del Compás ofrece un concierto en la sala Malandar. El recital cuenta con la participación de los miembros originales del grupo: Chico Ocaña, Rocío Vázquez, Julio Revilla, Alberto Álvarez Fernández, Jesús Díaz Benjumea y Manuel Soto Noly. En 2015, ocho años después de la separación de Mártires del Compás, volvían a unirse para una gira con motivo del 20 aniversario de Flamenco Billy. Entradas a 24 euros en ticketea.com. C/ Torneo, 43.

Tributo a Michael Jackson en Cartuja Center

Este sábado a las 21:00 está programado el espectáculo musical Michael Legend (Jackson Tribute). Se trata de un concierto tributo al cantante Michael Jackson basado en su gira This is it, que nunca llegó a realizar por su repentino fallecimiento. Sobre el escenario un equipo de once personas recrean todos los detalles de la puesta en escena, vestuario y coreografías. Entre 25 y 35 euros en ticketea.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9.

Arturo Fernández, en el Teatro Quintero

Hasta el 24 de febrero se representa Alta Seducción. Se trata de una obra escrita por la dramaturga cordobesa María Manuela Reina. La comedia está interpretada por Arturo Fernández, responsable también de la dirección, junto a Carmen del Valle. Funciones martes, miércoles y jueves a las 19:00, viernes a las 21:00, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Entradas a 29,95 en atrapalo.com. C/ Cuna, 15.

'Mamma Mia', en los Salesianos de la Trinidad

Hasta el 16 de febrero se representa la obra de teatro musical Mamma Mia! ¡Qué musical!, en el Teatro María Auxiliadora del Colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad, creado por el Grupo Teatral Farándula Don Bosco. Funciones a las 19:30. Entradas a 10 euros en ticketea.com.

'Tadeo Jones', en Cartuja Center

Este domingo a las 17:00 se representa el espectáculo Tadeo Jones, una aventura musical. Este montaje familiar es una adaptación escénica del personaje de animación Tadeo Jones. Está interpretado por Luis Guijarro, Jorge Riquelme y Melisa Jiménez como personajes principales. Entradas entre 15 y 34 euros en ticketea.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9.

'La boda de tus muertos', en la Sala Cero

Desde este jueves hasta el domingo se representa La boda de tus muertos. Es una obra dirigida por Pablo Canosales, autor también de la dramaturgia, definida como falsa comedia costumbrista surrealista. El reparto está compuesto por Mauricio Bautista, Lucía Bravo, Sara Mata, Víctor Nacarino y César Sánchez. Se trata de una producción de la compañía Sieteatro Producciones. Entradas a 14 euros en patronbase.com. Funciones: viernes a las 20:30, sábado a las 19:30 y 21:30 y domingo a las 19:30. C/ Sol, 5.