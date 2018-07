Agenda cultural de Sevilla en el ecuador de julio

Espacios como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Palacio de los Marqueses de la Algaba o el cortijo del Alamillo acogen espectáculos de teatro y conciertos. Además, muchas exposiciones permanecen abierta al público durante estos días.

Espectáculos teatrales

Teatro Romano de Itálica. Este espacio acoge el ciclo Flamenco Patrimonio. Dentro de éste el 19 de julio actúan David Palomar y Sexteto. El 20 de julio le toca el turno a Dani de Morón, que actúa junto a Marina Heredia y Jesús Méndez. Juntos presentan 21. El 21 de julio Angelita Montoya presenta Versos olvidados. Por último, el 22 de julio Miguel Ángel Cortés, Ana Morales y Esperanza Fernández llevan a Itálica Sonantas en tres movimientos. Los espectáculos son a las 22:30 y el precio de las entradas va de los 12 a los 17 euros en elcorteingles.es.

Corral de Comedia de Triana. Representación el 19 de julio de Ubu revolution por la Compañía del Tiempo. Cuenta con textos de Alfred Jarry y dramaturgia y dirección de Silvia Beaterio. Entradas a 10 y 12 euros. Antiguo Hotel Triana. C/ Clara de Jesús Montero. 22:00.

Cicus. El 19 y el 20 de julio a las 22:30 se representa Un cuerpo en algún lugar, dentro del ciclo 21 Grados. La pieza está dirigida por Gon Ramos, autor también de la dramaturgia, e interpretada por los actores Fran Cantos y Luis Sorolla. El montaje es una producción de la compañía In Gravity. Entradas a 5 euros. C/ Madre de Dios, 1.

Pabellón de la Navegación. Nueva función de El Deseado. Una guardia en cubierta el 19 de julio a las 21:30 y a las 22:30. Se trata de una obra escrita por Juan Collantes de Terán sobre Pedro y Tomás, dos marineros de la Nao Victoria, una de las naves perteneciente a la llamada Armada de la especiería que comandó Fernando de Magallanes. Es una tragicomedia que está interpretada por Pedro García Mendoza y Juan Collantes de Terán. Está producida por la compañía La Contenida Producciones. 10 euros en entradium.com. Camino de los Descubrimientos.

Palacio de la Buhaira. Dentro del ciclo Noches de verano en palacio, el 19 de julio se representa Las mujeres que hay en mí, con Paz de Alarcón. Por otro lado, el 20 de julio le toca el turno a La suplicante, de la compañía Uniendo Mares Teatro. Entrada libre con reservas en el teléfono 955 472 797. 22:00. Avenida de Eduardo Dato.

Conciertos en Sevilla

Pop CAAC. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge el 19 de julio a las 21:00 el concierto de las bandas Triángulo de Amor Bizarro y Bittersweet. En el recital Triángulo de Amor Bizarro presenta su nuevo disco El Gatopardo. Finaliza la actuación La Rubia Pincha con una sesión de dj. Por otro lado, el 20 de julio a las 21:00 actúan Morgan y Willie B. Planas. El grupo Morgan, liderado por Nina de Juan, presenta su nuevo trabajo, Air. Finaliza el recital Joselito Ramone DJ Set. 11 y 12 euros en wegow.com.

Life on the roof. El 19 de julio las 21:45 actúa Rayden en la terraza del Hotel Inglaterra. 23 euros en wegow.com.

Noches en el Alcázar. El 19 de julio Cristina Montes Mateo y Vicent Morelló ofrecen el recital de música clásica En torno a Debussy. Por otro lado, el 20 de julio Mariví Blasco y Juan Carlos Rivera ofrecen el recital de música antigua Dolcissimo sospiro. Por último, el 21 de julio le toca el turno a Rubén Díez Trío, que ofrecen The bloomsday (música tradicional y folk de Irlanda). Entradas a 6 euros en bancatix.com.

Veranillos del Alamillo. El Cortijo del Alamillo acoge el 19 de julio un homenaje a Antonio Reina, con Marcos Serrato, Coral Moreno, Cristina Regajo y Ángel Doblado. El 20 de julio hay un concierto de Nuria Da Silva. El 21 de julio toca sesión de copla con Ramillete de arte y el domingo hay un taller de huerto urbano. Entrada libre. 22:00.

Palacio de los Marqueses de la Algaba. El 19 de julio concierto de Joselito Acedo Trío, que presenta Andando; mañana Orgullo S.O.S, de Teatro Happy Hours, y el sábado recital de Amparo Lagares. 22:00. Plaza Calderón de la Barca.

Algunas de las exposiciones abiertas al público

Caixafórum. A partir del 20 de julio, este espacio acoge la muestra Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas en la colección del Ivam 1914-1945. Además, hasta el 23 de septiembre se puede ver ¡Cine y emociones. Un viaje a la infancia, organizada por la Obra Social La Caixa y la Cinemateca Francesa. De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 20:00.

CAAC. Hasta el 2 de septiembre permanece abierta al público la exposición Jan Fabre. Estigmas (acciones y performances 1976 – 2017). Además, hasta el 16 de septiembre permanecer abierta al público la muestra Lea Lublin. También puede verse hasta el 31 de marzo la muestra colectiva y multidisciplinar Entre la figuración y la abstracción, la acción. Por último, hasta el 21 de octubre puede verse Riflepistolacañon, de Jacobo Castellano. El horario de visita es de martes a sábado de 11:00 a 21:00, domingos y festivos de 10:00 a 15:30. Camino de los Descubrimientos.

Galería Delimbo. Hasta el 15 de octubre puede verse la muestra de Okuda San Miguel No religionsin the sky. C/ Pérez Galdós, 1.

Cicus. Este espacio (C/ Madre de Dios, 1) acoge, hasta el 31 de julio, la exposición de Chema Cobo El clamor de las moscas. De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00, de lunes a viernes. .

Fundación Cajasol. Hasta el 2 de septiembre en la Sala Murillo se puede ver España años 50. Carlos Saura. C/ Francisco de Bruna, 1. De 11:00 a 14:00; domingos y festivos, de 11:00 a 18:00.