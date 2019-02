Diseño juvenil con muy buen rollo

La pasión por el diseño de interiores y la moda fue lo que llevó a Montse a fundar Hashtag Clothes, un rinconcito en la calle Cerrajería cuidado al milímetro en el que dar rienda suelta a la imaginación.

La firma de esta ubetense afincada en Sevilla desde hace casi 20 años se puede definir como low cost con rollo soft, elegante y juvenil, aunque como la propia Montse dice "aquí tenemos ropa para todas las edades, desde niñas de 14 años a señoras de sesenta y tantos".

Esta amante de la moda y el diseño decidió poner en marcha su propia firma tras percatarse de que en Sevilla le era muy difícil encontrar ropa para su hija adolescente a precios razonables, y que para ello tenía que viajar a Madrid. Con mucho esfuerzo e imaginación, comenzó su andadura organizando un showroom durante un fin de semana y el primer día agotó todas las existencias: "No pudimos abrir el segundo día porque no quedaba nada" comenta Montse. Tras este éxito, la ubetense se lanzó a abrir su propio negocio.

Este local en pleno centro de la capital desprende "buen rollo" desde la puerta. Cada prenda está elegida personalmente por su dueña y colocada estratégicamente en la tienda según colores y estilos, porque si hay algo que destaca en Hashtag Clothes es el orden. Prendas cómodas y muy vérsatiles pero con mucho estilo pensadas para las más jóvenes.

Ahora que comienzan los días mas largos y cálidos, para esta próxima temporada Montse propone camisas estampadas como must have de la temporada, sobre todo las de estrellas junto al animal print, esta vez con un toque de color.

También viene pisando fuerte el pantalón campana, esta vez en tejido elástico, súper cómodo y con colores muy alegres. La falda con volante es, sin duda, el top de la temporada y no puede faltar en el armario. Desde Hashtag Clothes la recomiendan "tanto para looks más formales, combinándola con blusas y sandalias, o nuestro favorito, combinada con camisetas básicas y deportivas para un look muy de chicas con rollo".

Además, Montse, junto con una amiga, han puesto en marcha una línea de calcetines de diseño originales kalcetin.es que se venden en la tienda física y on line. Desde calcetines geométricos más sobrios, a rayas de colores; de elementos de moda como aguacates, plátanos, flamencos, a estampados de inspiración japonesa. En definitiva, siete diseños nuevos que están disponibles en la tienda on line de kalcetin.es.