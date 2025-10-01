Santa Bárbara da carga de trabajo a su planta de Sevilla hasta 2037 con el mantenimiento de 84 blindados para Letonia

La planta de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) será la encargada de ejecutar el contrato de mantenimiento de 84 vehículos blindados de combate para el Ejército de Tierra de Letonia. El acuerdo, valorado en 225 millones de euros, asegura carga de trabajo para los próximos años y consolida el posicionamiento internacional de la compañía. Firmado entre el Gobierno letón y la empresa, tendrá vigencia inicial hasta 2037 e incluye el apoyo integral al ciclo de vida del programa Hunter, la versión más reciente de los vehículos de infantería Ascod IFV.

El Ministerio de Defensa de Letonia había anunciado este mismo año la compra del lote de blindados, actualmente en producción en la factoría de Trubia (Asturias). A partir del contrato ahora formalizado, el soporte a lo largo de todo el ciclo de vida se realizará desde la planta sevillana. Este apoyo abarca ingeniería, suministro de repuestos, mantenimiento en todos los niveles, formación especializada, despliegue operativo y soluciones móviles para garantizar la operatividad de la flota.

Desde GDELS-Santa Bárbara destacan la relevancia estratégica del convenio, que refuerza la presencia de la compañía en la frontera oriental de Europa. La fábrica de Sevilla ha sido determinante en la adjudicación gracias a su experiencia acreditada y la alta especialización de sus equipos. También señalan que el Gobierno letón valoró especialmente la flexibilidad y el compromiso humano que distinguen la forma de trabajar de la compañía.

Plácido Puentedura, director del Área de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida (LSS) y responsable de la planta sevillana, apuntó: “Este contrato representa mucho más que un acuerdo comercial. Refleja la confianza de nuestros clientes en nuestra capacidad técnica, nuestra proximidad operativa y nuestra visión de futuro. Nos brinda la oportunidad de demostrar que nuestras soluciones no solo responden a las necesidades actuales, sino que se anticipan a los retos venideros”. Este contrato representa mucho más que un acuerdo comercial.

Ampliación de capacidad productiva

En paralelo, la planta de Alcalá de Guadaíra ha ampliado en los últimos meses sus instalaciones para afrontar tanto el programa de los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 ‘Dragón’, destinado al Ejército español, como otros contratos de defensa en curso. Se han incorporado 3.500 metros cuadrados bajo techo, alcanzando una capacidad industrial de 30.000 metros cuadrados. La inversión forma parte del plan de modernización de las plantas españolas de la compañía.

El complejo cuenta hoy con 198.500 metros cuadrados de superficie total, incluyendo una de las mayores pistas de pruebas de Europa y las nuevas instalaciones cubiertas. También se han destinado recursos a la modernización de equipos, digitalización, nuevas tecnologías y formación de la plantilla.

La fábrica sevillana ha entregado recientemente once VCR 8x8 ‘Dragón’ al Ejército de Tierra y está completando las pruebas de otras 40 unidades. El objetivo es acelerar el cumplimiento del programa dentro del consorcio Tess Defence. Este está liderado por Indra junto a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa Placencia y GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Contrato con el Ejército español

El acuerdo con el Gobierno de España, valorado en más de 2.000 millones de euros y con varios años de retraso acumulado, prevé la fabricación de 348 blindados. Ya se han producido 127 barcazas y equipado 70 plataformas, de las cuales 53 han salido de la planta con todos los sistemas integrados.

Entre los hitos recientes de la factoría de Alcalá de Guadaíra también figuran el ensamblaje y pruebas finales del obús autopropulsado de cadenas Némesis, primer sistema de su tipo en Europa que puede operarse de manera remota. Asimismo, en febrero completó la segunda fase de Vehículos Blindados de Combate (VCZAP) ‘Castor’ dentro del programa Pizarro.