Sanz defiende que los "centros resilientes" planteados "no tienen nada que ver con un albergue"

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha reaccionado este viernes a la protesta protagonizada por un grupo de vecinos en la Velá del Cerro del Águila, defendiendo que los "centros resilientes" planeados por el Ayuntamiento en algunas zonas de la ciudad para acoger a personas en situación de exclusión social "no tienen nada que ver con un albergue" para personas sin hogar, anunciando que el lunes se celebrará una reunión con vecinos de dicho barrio para explicar el asunto.

El primer edil manifestaba recientemente su idea de plantear "centros resilientes para personas en emergencia social", en el planteamiento municipal que pesa desde hace años de descentralizar los servicios asistenciales que acumula el barrio de la Macarena, marcado cíclicamente por avisos vecinales sobre incidencias en materia de convivencia. Se trataría, según Sanz, de "microcentros" para unos 25 usuarios que tendrían una "atención personalizada".

En ese sentido, tras la citada protesta en la Velá del Cerro del Águila, el alcalde ha aseverado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación que el Ayuntamiento no planea "ningún albergue" para personas sin hogar en el Polígono Sur, San Jerónimo o el Cerro. "No son albergues, sino centros de resiliencia, para 25 personas", ha defendido, asegurando que no serán instalaciones "de libre entrada y salida", sino exclusivamente de acogida para personas "derivadas por los servicios de emergencia social" para que cuenten con una atención "personalizada".

"Son centros que no tienen nada que ver con un albergue, no funcionan igual y son otro tipo de usuarios", ha dicho, exponiendo que el lunes hay una reunión prevista del edil responsable del distrito y el concejal de Barrios de Atención Preferente, José Luis García, con representantes vecinales de la zona, para explicar todo este asunto.

De otro lado, Sanz ha negado que haya estado "encima de la mesa" rebautizar el paseo de Catalina de Ribera. "Lo único que se ha planteado es que la hermandad de la Candelaria pidió la posibilidad de una placa para su virgen en algún punto del paseo y se le dijo que sí", ha enfatizado, descartando que dicha vía vaya a ser redenominada.