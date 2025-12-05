Sanz asegura que "hará todo lo posible para que una empresa sevillana se quede con Torre Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento “hará todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana pueda quedarse con Torre Sevilla”.

Así lo ha expresado el regidor en una entrevista en el programa ‘Hora 25’, donde ha señalado que “no está al tanto de las operaciones empresariales”, pero ha recalcado la preferencia del Consistorio por que el complejo quede en manos de una entidad local “antes que en cualquier fondo de inversión”.

Estas manifestaciones llegan después de conocerse el interés de la Fundación Cajasol, que ha trasladado a CaixaBank su voluntad de participar en el proceso de compra de Torre Sevilla, un conjunto que integra un rascacielos de 39 plantas con oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo.

La institución presidida por Antonio Pulido ha dado este paso tras trascender la intención de CaixaBank de poner a la venta el complejo y la existencia de una oferta de 130 millones de euros presentada por el fondo de inversión Argis. La propuesta de Cajasol pretende garantizar la vinculación de Torre Sevilla con la ciudad y reforzar el desarrollo estratégico de la Isla de la Cartuja, donde se ubica.

Desde CaixaBank, por el momento, han indicado que “no tienen nada que comentar sobre este asunto”.

El rascacielos, diseñado por el arquitecto argentino César Pelli, cuenta con 52.000 metros cuadrados y fue inaugurado en 2018. Actualmente alberga oficinas de firmas como EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa, consolidándose como uno de los símbolos arquitectónicos y empresariales de la capital hispalense.