Sanz sobre las gasolineras a menos de 50 metros de las viviendas: “No es competencia municipal”

“No es competencia municipal. Es fruto de una sentencia. No tenemos nada que decir”. Esta fue la respuesta que dio ayer José Luis Sanz tras ser preguntado por un fallo judicial que permite a los centros comerciales abrir gasolineras a menos de 50 metros de las viviendas.

La Gerencia de Urbanismo ha acatado una sentencia que permite de nuevo a los centros comerciales, estaciones de ITV y polígonos industriales abrir gasolineras a menos de 50 metros de las viviendas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluye que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el gobierno socialista hace un lustro no estaba suficientemente motivada ni justificada, por lo que aceptan el recurso presentado por la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas.

Las estaciones de servicio siguen prohibidas a esa distancia de los pisos

La decisión socialista respaldada por el Pleno buscaba resolver un conflicto que se estaba produciendo en distintos barrios de la ciudad en los últimos años y evitar conflictos futuros que pudieran surgir como los planteados en zonas como Pino Montano o Manuel Siurot. El fallo del alto tribunal no afecta a las estaciones de servicio, que deberán estar al menos a esa distancia.

En el expediente al que tuvo acceso este periódico, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, ataca la sentencia dictada el pasado 26 de enero que declara nulo el apartado del artículo 6.5.40 del PGOU.