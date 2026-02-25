El Ayuntamiento de Sevilla cobra una tasa a los peones de limpieza acampados en la Puerta de Jerez

Una tarifa a los acampados. La Gerencia de Urbanismo ha comunicado formalmente al comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla la aplicación de la ordenanza fiscal vigente por la ocupación de la Puerta de Jerez, donde trabajadores municipales mantienen una acampada en protesta por el proceso de privatización del servicio de limpieza de colegios públicos. En un escrito firmado por el gerente Fernando Vázquez, se indica que la utilización del dominio público municipal mediante la instalación de diversos elementos constituye hecho imponible conforme a la ordenanza fiscal reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

El documento precisa que dicha tasa se devenga desde el momento en que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial, incluso en el caso de que la ocupación se produzca sin la preceptiva autorización administrativa. Asimismo, señala que el sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, "es la persona física o jurídica que disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público en beneficio particular".

Escrito de Urbanismo enviado al comité de empresa municipal. / D.S.

Según detalla el documento al que tuvo acceso Diario de Sevilla, "resultaría de aplicación el epígrafe 1 de la tarifa 6ª de la ordenanza fiscal, correspondiente a ocupaciones temporales diversas, que establece una cuantía de 0,18 euros por metro cuadrado o fracción al día, con una cuota mínima diaria de 82,05 euros".

La notificación se dirige expresamente al comité de empresa municipal y tiene carácter informativo “para su conocimiento y efectos oportunos”, según recoge el escrito oficial fechado el 24 de febrero de 2026. Desde CSIF Sevilla señalan que "este es el trato que el alcalde da a su plantilla del Ayuntamiento. Tasas por ocupación en Puerta de Jerez, mientras grandes eventos no pagan nada por el mismo concepto".

Varias tiendas de campaña

Los sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla iniciaron esta semana una acampada de protesta en la Puerta de Jerez contra el plan de José Luis Sanz de privatizar el servicio de limpieza de los 108 colegios públicos de la ciudad con 380 trabajadores durante dos años con un coste anual de 12,5 millones. Los sindicatos denuncian que el gobierno local no ha aceptado la propuesta de que se haga esta misma limpieza a menor coste: con 80 peones públicos y un gasto de 9 millones.

La protesta con varias tiendas de campaña se mantendrá hasta el 11 de marzo, si no lo impide la Policía, y seguirá con concentraciones el 28 de febrero (el Día de Andalucía) y el 21 de marzo (Pregón de Semana Santa), y con una huelga a partir de abril.