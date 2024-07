Sanz nombra Hija Predilecta de Triana a Susana Díaz

La socialista Susana Díaz será nombra Hija Predilecta de Triana en la próxima Velá y será reconocida como tal por un alcalde del PP, José Luis Sanz, quien lo acaba de anunciar con un breve mensaje en su perfil de X en el destaca que, con dicho nombramiento, el Ayuntamiento de Sevilla salda con ella "una deuda pendiente".

"Triana tenía una deuda con Susan Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá", comienza el escrito de Sanz en la red social, a lo que añade: "Sus méritos están más que justificados después de una vida dedicada al servicio público y a trabajar por el bien de los ciudadanos. Con mucho cariño la nombraremos Hija Predilecta de Triana", concluye el anuncio que acompaña de una fotografía de ambos en la pasada edición de El Rocío.

Susana Díaz, que siempre ha presumido de trianera, nació en El Tardón, uno de los barrios en los que se divide Triana, y tiene su casa en la actualidad en el barrio León, también en Triana.

Se casó en la Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana, aunque ella es hermana de San Gonzalo, también de este barrio. A nivel político, siempre ha formado parte de la agrupación local del PSOE de Triana.

La sevillana no ha tardado en reaccionar y agradecer este reconocimiento. "Me ha hecho mucha ilusión y me siento muy feliz por este reconocimiento. Cuando me ha llamado el alcalde José Luis Sanz del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡¡Qué feliz debe estar allá donde esté!! Gracias!!"; ha valorado por el mismo canal Susana Díaz, en un caluroso mensaje.