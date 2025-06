Sanz rechaza construir más viviendas en el nuevo barrio de la Cruz del Campo

El proyecto urbanístico entre Nervión y el Polígono San Pablo no sumará más viviendas. José Luis Sanz ha rechazado un Avance de Estudio de Ordenación de la conocida como la parcela de Porcelanosa, en los números 3 y 5 de la avenida de Andalucía, que propone una recalificación del uso terciario al residencial para levantar un bloque de 12 plantas con 255 pisos. Entre los argumentos expuestos se encuentran que el índice de edificabilidad “está muy por encima” de lo que fija el Plan General. En paralelo, en los suelos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo va tomando forma un nuevo barrio con casi 2.000 viviendas, un gran pulmón verde de siete hectáreas y un espacio para una nueva comisaría de Policía Nacional.

Con fecha de 26 de febrero de 2025 tuvo entrada en la Gerencia de Urbanismo una solicitud formulada por la promotora Aliseda para la admisión a trámite de un Avance para el Estudio de Ordenación de la parcela enclavada junto al centro comercial Los Arcos y que cuenta con 9.936 metros cuadrados. “Examinado el Avance del Estudio de Ordenación se concluye que no procede la admisión a trámite sobre la base de las consideraciones pormenorizadamente expuestas en el mismo”, apuntan en un informe técnico el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico.

Reparcelación de Porcelanosa / Departamento de infografía

En ese expediente al que tuvo acceso este periódico se detalla que, sobre las dos parcelas, se suscribió un convenio urbanístico de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y los entonces propietarios de los suelos en los que se levantaba la antigua fábrica de Porcelanosa. En junio de 2004, con el objeto de la formulación y ejecución del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU), el convenio establecía, entre otras estipulaciones, 34.629 metros cuadrados de edificabilidad para servicios terciarios y la cesión con destino a viario público de 2.194 metros cuadrados.

Basándose en dicho convenio, el 30 de abril de 2024 se aprobó definitivamente un Estudio de Detalle que establecía la ordenación volumétrica de la edificabilidad lucrativa y definía los suelos que deben cederse al Ayuntamiento, libres de cargas y con carácter previo a la solicitud de la licencia de edificación que, finalmente, resultaron con una superficie de 2.071 metros cuadrados.

El proyecto denegado contempla un bloque de 15 plantas con 255 pisos

“Consta en este servicio expediente relativo a un Avance de Estudio de Ordenación para el mismo ámbito. Dicho documento fue informado proponiendo su no admisión a trámite por no considerar justificada la mejora de la ciudad existente, el bienestar de la población o la integración paisajística. La propuesta de no admisión no llegó a formalizarse al desistirse el promotor de su tramitación”, desarrollan los técnicos de Urbanismo.

En la misma línea que el documento anterior, el nuevo Avance de Estudio de Ordenación de la promotora Aliseda propone de nuevo el cambio de uso de la parcela terciaria privada y de la parcela viaria de cesión municipal a espacio libre y residencial sin aumento de aprovechamiento, pero generando 255 viviendas que supondrían 612 nuevos habitantes. También propone un aumento de altura de planta baja más siete niveles a planta baja más 14 niveles.

El documento justifica la actuación de mejora urbana en el bienestar de la población por el incremento de espacios libres, responder a la demanda de viviendas en la zona y adaptarse a la evolución del mercado inmobiliario, así como por acabar con la situación de estancamiento del suelo y completar y revitalizar un vacío urbano.

Los técnicos concluyen que la mejora urbana no queda justificada en el ordenamiento

Mirando a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (conocida como la Lista), Urbanismo sostiene que las actuaciones de mejora urbana deberán estar debidamente justificadas en la mejora de la ciudad existente y que en el Avance de Estudio de Ordenación presentado no se aprecia que esta condición quede justificada. Exponen varios motivos:

· El primero es que no puede deducirse en este caso, como razón de mejora urbana, el cambio de uso terciario a residencial, precisamente por ser este último mayoritario en el sector anexo de la Cruz del Campo, con 1.996 viviendas actualmente en ejecución o pendientes de ejecutar.

· En este sentido, profundizan desde la Gerencia que la mejora para la ciudad sería apostar por un territorio denso y compacto donde se concentren las diferentes actividades urbanas. “La diversidad funcional es esencial para crear ciudades eficientes, sostenibles, accesibles y habitables. Esta multifuncionalidad genera un desarrollo urbano más sostenible difícilmente alcanzable con la actuación urbanística propuesta, colindante con un sector en desarrollo cuyo uso global es residencial y donde sólo se destina a usos terciarios un 8% de la edificabilidad, porcentaje mínimo requerido para ámbitos de uso global residencial”.

· Otro de los argumentos para rechazar la propuesta es que el Avance arroja un índice de edificabilidad de 6,51 metros cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo, “muy por encima de la edificabilidad neta máxima de 4,5 que el Plan General asigna a las manzanas residenciales con seis o más plantas”, incumpliendo así la Instrucción 55/24 del gerente de Urbanismo relativa a las condiciones exigibles a las actuaciones de mejora urbana.

· Por último, exponen los técnicos que los suelos de Porcelanosa fueron ordenados mediante un Estudio de Detalle aprobado el 30 de abril de 2024, por lo que no puede considerarse que la parcela se encuentre en estado de estancamiento menos de un año después.

El suelo linda con la avenida de Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

Atendiendo a lo informado por la sección técnica y considerando que no queda justificada la mejora urbana, Urbanismo emitió el pasado 10 de marzo un informe jurídico realizado por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico (que contó con la conformidad del Secretario) en el que propuso elevar a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: no admitir a trámite el Avance del Estudio de Ordenación de las parcelas ubicadas en la avenida de Andalucía números 3 y 5 presentado por la entidad Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander. La resolución fue refrendada el pasado viernes por el gobierno municipal.

El proyecto elaborado por la junta de compensación para los suelos de la Cruz del Campo, entre cuyos miembros está el propio Ayuntamiento de Sevilla junto con propietarios privados, recoge que el 68% de los suelos tengan usos públicos con un gran parque, que será un gran pulmón verde con 70.000 metros cuadrados, nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional (cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior) y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos. Por último, se contribuirá a la generación de actividad económica con 29.000 metros cuadrados de suelos para uso terciario.