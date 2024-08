Segundo incendio en la misma casa de Sevilla en menos de dos meses

Una mujer de 39 años y un hombre de 35 tuvieron que ser rescatados este miércoles por los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, después de que se declarara un incendio en una vivienda de la calle Pedro de Mena en cuyo interior se encontraban ambos. La intervención del amplio dispositivo de emergencias se inició a las diez y media de la mañana en la citada calle, en el entorno de la Carretera de Carmona. Es el segundo incendio que tiene lugar en la misma casa en menos de dos meses, después de que la madrugada del pasado 21 de junio se declarara otro fuego en la vivienda. Según han comentado algunos de los vecinos en redes sociales, los dos inquilinos de la casa son ocupas.

Ambos resultaron intoxicados leves por inhalación de humos y fueron atendidos in situ por los servicios sanitarios, según informó Emergencias Sevilla. La mujer pudo salir del inmueble gracias a un grupo de personas que lograron romper las rejas de la planta baja. El hombre, que se encontraba atrapado en la primera planta, fue rescatado por los Bomberos tras forzar una reja. Durante las tareas de liberación, el inquilino afectado recibió aporte de aire gracias al equipo de respiración de los bomberos que interviniero.

El incendio se declaró en la planta baja del inmueble y generó una gran cantidad de humo. En el dispositivo intervinieron los Bomberos, la Policía Local de Sevilla, la Policía Nacional, el servicio de emergencias sanitarias y la unidad de emergencias sociales (Umies). La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso para determinar cuál fue el origen del fuego.

El pasado 21 de junio se declaró un incendio en la misma vivienda unifamiliar de la calle Pedro de Mena. En aquella ocasión fue de madrugada, sobre las tres y media. Hubo una rápida intervención de los Bomberos. No hubo personas lesionadas. Los dos inquilinos se encontraban ilesos fuera del inmueble cuando llegaron los profesionales del servicio de extinción de incendios. Ambos rehusaron la asistencia por parte de la Umies. El incendio estaba localizado en el dormitorio principal. No han trascendido las causas de aquel primer fuego, pero no deja de ser llamativo que se registren dos incendios tan seguidos en la misma casa.

"¿Por qué no dicen que es la segunda vez y que son ocupas?", preguntó un usuario en la red social X (antes Twitter) en respuesta a la publicación realizada por Emergencias Sevilla informando del siniestro de este miércoles. Otra persona agradeció el trabajo de los bomberos y demás agentes que participaron en el rescate y describió brevemente lo ocurrido. "Que mal rato hemos pasado en el barrio. Yo estaba tendiendo en la azotea cuando he empezado a oír los gritos. Gracias a los servicios de emergencias", apuntó este otro vecino tuitero.