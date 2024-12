Los seis personajes del año en Sevilla

Todo año tiene unos rostros que evocan los éxitos, la excelencia y el carácter. Hemos seleccionado seis personajes –evidentemente son muchos más– que destacan por su contribución en el mundo de la investigación, el deporte o la cultura. Estefanía García es responsable del innovador programa de “terapias CAR-T académico” contra linfomas, mielomas múltiples y otras patologías no oncológicas y medalla de oro de la Ciudad de Sevilla. En el ámbito del Deporte, Jesús Navas se ha despedido del fútbol, pasando a ser una nueva leyenda en el Sevilla y en la Selección Nacional, con la que ha conquistado la última Copa de Europa. También es digno de reconocimiento el papel del entrenador Manuel Pelegrini, que este año logró clasificar por cuarto año consecutivo al Real Betis Balompié, algo que nadie había conseguido hasta ahora en el club verdiblanco.

Este ha sido también el año en el que se ha producido un vuelco en el decanato de los juzgados de Sevilla, donde por primera vez en la historia una magistrada, Reyes Vila, se ha convertido en la nueva decanada de los jueces de la capital, tras imponerse al magistrado que llevaba doce años en el cargo y aspiraba a un cuarto mandato.

Otra mujer, la cantante Laura Gallego, que se dio a conocer en el programa Se llama copla hace 15 años, ha irrumpido con fuerza en el reducido mundo de las folclóricas, aunque sin duda muchos la recuerda por su interpretación de la diosa Palas Atenea en la cabalgata de Reyes Magos.

Y completa este elenco de personajes del año en Sevilla el sacerdote Francisco Román Castro, el delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo Catedral, por la restauración modélica que se ha completado de la piel de la Catedral de Sevilla, que ha sido incluso objeto de un reconocimiento por la asociación Hispania Nostra.

Estefanía García | Investigadora La ciencia que inspira desde el Sur | Por Cristina Valdivieso

Tiene sólo 36 años y un tan prometedor como merecido futuro en el campo de la investigación sanitaria.

Estefanía García / Rosell

Sevillana, criada en Camas en el seno de una familia de humildes camareros, a la biotecnóloga Estefanía García la definen sus méritos en forma de importantes y pioneros avances en el tratamiento de los cánceres hematológicos más comunes. No sin esfuerzo, estudió la carrera de Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide a base de becas y no desaprovecho el título que se ganó en su familia al ser la primera en llegar a la Universidad.

Perseverante y tenaz, la joven es hoy una de las investigadoras de su generación más reconocidas de Andalucía. Lidera un grupo de investigación en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el programa CARTemis-1 y es la responsable del programa de terapias CAR-T académico en el Hospital Virgen del Rocío con el que prepara productos contra linfomas, mielomas múltiples y otras patologías no oncológicas como el lupus o el Parkinson utilizando la propia sangre del enfermo, mejorándola y enseñándole a reconocer y a destruir las células tumorales.

Todo empezó en el 2014 cuando al terminar el máster de Investigación Biomédica del IbiS, acudió a un congreso en EEUU junto a su jefe, el doctor José Antonio Pérez Simón, donde presentaron a la primera paciente que se había curado una leucemia con terapia CAR-T gracias a un trabajo desarrollado en Universidad de Pensilvania donde se había testado este tratamiento en ratones. Le tocó hacer las maletas, como a buena parte de la comunidad científica española. Se fue a Alemania, empezó allí su tesis doctoral sobre esta nueva terapia, aprendió a aplicarla y a diseñar nuevas versiones y, lo mejor de todo, se lo trajo de vuelta a Sevilla. Una década después, la joven cierra el 2024 inmersa en nuevos proyectos y convertida en Medalla de la Ciudad de la Sevilla, reconocimiento que le otorgó el Ayuntamiento en la festividad de San Fernando por su contribución a la ciencia.

Jesús navas | Futbolista El chico tímido se hizo leyenda | Por Fernando Pérez Ávila

Jesús Navas González (Los Palacios, 1985) se despide del fútbol convertido en leyenda. Se retira el mismo año que ganó la Copa de Europa con la selección española y dejando a su Sevilla Fútbol Club en un puesto cómodo en la tabla clasificatoria, lejos de esos fantasmas que veían algunos de los aficionados más pesimistas a principio de temporada.

Jesús Navas / Rosell

El futbolista con cara de niño, el chico tímido de Los Palacios que no para de correr, lo ha ganado prácticamente todo. Quince títulos tiene su palmarés, el más preciado el de campeón del mundo que obtuvo en Sudáfrica con la selección española en 2010. Con una de esas carreras suyas de fe empezó la jugada del gol más famoso de la historia de España, el de Iniesta. Tiene también dos campeonatos de Europa y una Liga de Naciones con España.

Con el Sevilla ha ganado cuatro copas de la UEFA, las correspondientes a las temporadas 2005/06, 2006/07, 2019/20 y 2022/23; así como la Supercopa de Europa de la 2007/08. También obtuvo dos copas del Rey en la 2006/07 y en la 2009/10 y una Supercopa de España en la 2007/08. Con el Manchester City ganó una Premier League y dos Copas de la Liga. Una lista casi interminable de títulos que lo hacen sin duda uno de los futbolistas españoles más laureados de la historia, y eso, sin jugar en el Real Madrid o el Barcelona, tiene un mérito absoluto.

Fue un jugador de comienzos difíciles porque le costaba adaptarse a las concentraciones y a los viajes y salir de su casa. Superó eso y se convirtió en un ganador nato. Su último año en el fútbol ha sido un reflejo de su personalidad ganadora y tremendamente honrada. Con unos dolores terribles en la cadera, no dudó en seguir medio año más por amor a su club y a su profesión. Queda ahora la incógnita sobre su futuro.

Reyes Vila | juez La primera mujer en el decanato | Por Jorge Muñoz

Esta magistrada sevillana ha sido noticia este año por haber logrado romper un techo de cristal en el decanato de los juzgados de Sevilla, al haberse convertido en la primera mujer que accede a un puesto que hasta ahora siempre habían ocupado hombres.

Reyes Vila. / Rosell

De hecho, Reyes Vila no sólo ha sido la primera mujer que ha alcanzado el decanato de los juzgados de Sevilla, sino que lo ha hecho venciendo en las elecciones celebradas en noviembre al actual decano, Francisco Guerrero, que llevaba 12 años en el cargo y aspiraba a un cuarto mandato. La magistrada ya tiene experiencia en este puesto, dado que con anterioridad había sido juez decana en Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta 2018, año en el que también aspiró a convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

En esta ocasión, se ha impuesto al actual decano de los jueces de Sevilla tras haber logrado el aval de 49 de sus compañeros frente a los 32 que apostaron por la continuidad de Francisco Guerrero en unas elecciones en las que podían votar un total de 108 jueces de los órganos unipersonales de Sevilla. Hasta ahora, era la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla.

Cuando se presentó a vocal del CGPJ anunció que abogaba por un Consejo más “moderno y ágil” en su política de comunicación y que sepa transmitir a la sociedad que el Poder Judicial es realmente independiente y reclamaba medidas reales de conciliación familiar. En el proyecto de candidatura presentado entonces apostaba por dotar de medios necesarios a los juzgados y tribunales que investigan las macrocausas para “sacarlas adelante y no generar sensación de impunidad”. Trabajo no le va a faltar porque en Sevilla se investigan no pocas macrocausas.

Manuel Pellegrini | Entrenador de fútbol El ingeniero tiene un plan | Por Fernando Pérez Ávila

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (Santiago de Chile, 1953) consiguió en 2024 clasificar al Real Betis Balompié para una competición europea por cuarta temporada consecutiva, algo que nadie había hecho antes en el club heliopolitano. Es, además, el segundo entrenador con más partidos en la historia del conjunto bético, sólo superado por Lorenzo Serra Ferrer.

Manuel Pellegrini / Rosell

Pellegrini es un entrenador ganador, que ha dirigido al Real Madrid y al Manchester City, además de a los mejores Villarreal y Málaga de la historia. Antes de entrenar equipos europeos pasó por algunos de los más importantes clubes de Suramérica, como el River Plate, San Lorenzo de Almagro o Universidad Católica de Chile.

Hubo quien dudó de él al aterrizar en Sevilla porque venía ya con una dilatada carrera a sus espaldas y justo después de una experiencia en China y de haber sido destituido del West Ham inglés, la primera vez que era cesado en toda su carrera. Los primeros partidos al frente del Betis no fueron demasiado alentadores, pero a mitad de liga el equipo empezó a carburar y a practicar un juego muy reconocible que ha mantenido prácticamente desde entonces.

En todas sus temporadas ha logrado el objetivo de entrar en Europa y en 2022 ganó la Copa del Rey en el estadio de la Cartuja ante el Valencia, después de 17 años sin obtener este título. A pesar de las dificultades económicas, de tener que vender a sus mejores jugadores año tras año y de las lesiones graves, Pellegrini ha ido sacando el mejor rendimiento de cada uno de sus futbolistas.

Con él, el Betis gana mucho más que pierde y suele ser competitivo en la mayoría de sus partidos. Ingeniero de profesión, a sus 71 años, el preparador chileno no parece acusar la edad y se mantiene en plena forma. No hay más que verle en la banda dando instrucciones, o escucharle en rueda de prensa.

Laura Gallego | Cantante Peina, volantes e impostura 0,0 | Por Diego J. Geniz

Hace 15 años se asomaba a la pantalla del televisor cada noche de sábado. Una adolescente que a todos encandiló por su potencial de voz y por esa naturalidad que se justificaba por su temprana edad. Década y media después, esta jerezana criada en la serrana Algar es ya una mujer con una voz que pocos igualan y que no ha perdido un ápice de frescura.

Laura Gallego / Rosell

Laura Gallego asegura que apenas ha cambiado. Aquella concursante de Se llama copla sigue llamando a su madre antes de cada actuación. Se preocupa por todo su equipo como la primera vez que se subió a un escenario. Es “la última folclórica”. De las puras, de las que no admiten fusiones ni otros experimentos. Folclórica las 24 horas. En cada cosa que hace. Desde la elaboración de la ensaladilla rusa –uno de sus platos preferidos– hasta para montarse en moto. Se define como “mocatriz”, pues no cierra puerta profesional alguna. Desde colaboradora de televisión a modelo. No duda en dar el salto a la gran pantalla. “Como una folclórica de siempre, que hace de todo”.

El pasado 21 de diciembre protagonizó un concierto en Fibes. En el auditorio de Sevilla Este demostró que la copla se mantendrá viva mientras ella cante. Con peina y volante. Y con ese ceceo que, lejos de prejuiciosos complejos, reivindica como marca de la casa.

La guinda a un 2024 que estrenó encima de una carroza, la Palas Atenea en la noche de la ilusión, cuando miles de familias se echan a la calle para contemplar a sus Majestades de Oriente. A la diosa griega se encomendaban los helenos en tiempos bélicos y para ser fecundos en inteligencia. Esta gaditana con años de residencia en Sevilla es una guerrera del escenario, pero también el supremo intelecto de la naturalidad. Ese don que se trae de casa. No se aprende. Ni se ensaya. Impostura 0,0.

Francisco Román castro | sacerdote El carisma y la comunicación | Por Juan Parejo

Francisco Román Castro (Sevilla, 1967) es un sacerdote dotado de un especial carisma para la comunicación y la catequesis. Las personas que bien le conocen destacan de él su inteligencia práctica que le lleva a superar las dificultades y a encontrar oportunidades allí donde otros no las ven.

Francisco Román Castro / Rosell

Gestor excepcional, habilidoso con los números, en los últimos años le ha dado un vuelco a la señorial parroquia de la Magdalena, de la que es párroco desde el año 2013. En poco más de una década ha emprendido un plan de restauraciones sin precedentes que ha permitido recuperar espacios tan emblemáticos como el coro alto, en el que se ha instalado un majestuoso museo con las importantes joyas que atesora el que fuera templo dominico de San Pablo.

Desde hace poco más de un año ejerce como canónico delegado de administración y patrimonio de la Catedral. Su buen hacer ya se ha dejado notar en este tiempo. Ha tomado las necesarias decisiones para darle un giro total y necesario a la gestión del primer templo de la Archidiócesis, multiplicando el presupuesto para conservación. Román Castro es una persona de gran espiritualidad, capaz de tomar decisiones con rapidez pero sin perder el seso y el buen criterio. No es persona dada a la galería.

Prefiere huir de la pompa y el foco. Huye de la ostentación. No apetece cargos, aunque desde joven ha sido una figura destacada en la Archidiócesis, donde ha sido secretario general y canciller con el cardenal Amigo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es discreto en el cuidado de sus fieles, pero siempre está atento a los problemas de cada uno.

En su parroquia ya ha se ha labrado una huella importante. Amante del arte y de buena sensibilidad artística, es buen seguidor de San Francisco de Asís, su santo patrono.