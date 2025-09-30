Semana de la arquitectura en Sevilla: todas las rutas y visitas guiadas

Del 6 al 11 de octubre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) celebrará la XXIV Semana de la Arquitectura bajo el lema Sevilla premiada. Coincidiendo con el Día Internacional de la Arquitectura, esta edición busca resaltar la calidad de los proyectos desarrollados en la provincia y el buen hacer de sus más de 2.600 profesionales colegiados. El evento ofrecerá a la ciudadanía un completo programa de exposiciones, rutas guiadas, conferencias y visitas a edificios emblemáticos.

Esta edición de la semana grande de la arquitectura sevillana se articula en torno a los VI Premios COAS Arquitectura & Sociedad 2025, celebrados el pasado mayo. El objetivo es mostrar a la sociedad el trabajo continuado de los arquitectos durante casi un cuarto de siglo, ofreciendo una panorámica de los proyectos más destacados de la provincia. "Como Colegio de Arquitectos nos tocaba en esta edición celebrar con alegría la calidad y la capacidad de transformar el mundo que tenemos, y ese ha sido nuestro faro", ha señalado Nuria Canivell, decana del COAS.

La celebración arrancará el lunes 6 de octubre con la inauguración de la exposición VI Premios COAS Arquitectura & Sociedad en la sede del Colegio (Plaza Cristo de Burgos, 35), que podrá visitarse hasta el 14 de noviembre de 2025.

Un programa abierto a la ciudadanía

Uno de los platos fuertes del evento son las rutas guiadas, una de las actividades más demandadas por el público. Estas rutas recorrerán el legado de los premios COAS a lo largo de sus casi 25 años de historia, permitiendo no solo visitar los proyectos, sino también analizarlos y discutirlos en un diálogo abierto entre profesionales y ciudadanos. Los itinerarios incluyen recorridos por zonas como La Macarena, la Isla de La Cartuja, el Aljarafe, Sevilla Este y el campus de la Universidad Laboral.

Javier Navarro, diseñador del cartel de la XXIV Semana de la Arquitectura. / M. G.

Como novedad, este año se incorporan las visitas a edificios premiados de la mano de sus propios autores. Entre los espacios que se podrán conocer se encuentran la Vivienda en la calle Sol 110, la Casa de los 9 Pórticos, el Museo de la Cerámica de Triana y el Palacio de San Telmo, entre otros.

La programación también incluye sesiones críticas con los autores de los edificios premiados, dinamizadas por el crítico Fredy Massad, que se celebrarán las tardes del martes, miércoles y jueves. La conferencia inaugural correrá a cargo del estudio sevillano MGM Morales de Giles Arquitectos, que presentará su premiado proyecto Lumen Learning Center de la Universidad París-Saclay.

Participación ciudadana a través del arte

La organización anima a la ciudadanía a participar activamente fotografiando y dibujando la arquitectura premiada desde una perspectiva personal y creativa. Para ello, se ha convocado el concurso de fotografía en Instagram #SevillaContemporanea25, que estará abierto hasta el 26 de octubre y repartirá un primer premio de 600 euros y dos accésits de 150 euros. Además, el sábado 11 de octubre se celebrará la jornada de dibujo Urban Sketchers, cuyos trabajos se expondrán posteriormente en la sede del COAS.

Un momento destacado de la semana será la colocación de la Placa DOCOMOMO en el Colegio Aljarafe, obra de Fernando Higueras y Antonio Miró, una acción que busca el reconocimiento y la protección de la arquitectura del Movimiento Moderno.

En definitiva, se trata de una Semana de la Arquitectura especial que pone el foco en la arquitectura y en las personas que la hacen y la viven. El evento cuenta con el patrocinio de Aluminios Galisur y Tarimatec, y la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla.

Rutas de la semana de la arquitectura en Sevilla

Lunes 6 de octubre:

Comenzarán las rutas guiadas. La primera de ellas, Ruta 1: Arquitectura Contemporánea en La Macarena, permitirá conocer edificios como el Hospital de las Cinco Llagas, proyectado por Martín de Gaínza, Hernán Ruiz II, Asensio de Maeda y Miguel de Zumárraga, cuya rehabilitación fue llevada a cabo por Francisco Torres; el Área de Restauración del Hospital Macarena, de SOL89 Arquitectos; la Biblioteca del Campus de Medicina, de Ramón Monserrat Ballesté; el Anteproyecto de Reforma del Campus Macarena, de Pablo Millán; el Instituto de Anatomía, de Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco; el Cibercentro Macarena Tres Huertas, de Mediomundo Arquitectos; las 121 Viviendas de alquiler social, de RGA Arquitectes y Antonio Cayuelas, y el Centro de Salud Alamillo, de Fernando Suárez Corchete.

El Hospital de las Cinco Llagas. / M. G.

Además, el lunes podrá visitarse la vivienda en la calle Sol 110, de Gonzalo Castro Fernández-Palacios y José Ramón Guerra del Moral, en dos pases: a las 17:00 y a las 18:00.

Martes 7 de octubre:

Se desarrollará la Ruta 2: Isla de La Cartuja, un recorrido que mostrará tanto su riqueza como su transformación arquitectónica. El itinerario comenzará en el Monasterio de la Cartuja (siglos XIV-XX) y continuará por la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con su zona fabril del siglo XIX y la rehabilitación realizada por Guillermo Vázquez Consuegra entre 1986 y 1991, así como por el Claustro de Legos, obra de Francisco Reina. La ruta permitirá también visitar la Capilla de Afuera y el Pabellón Real, obras de Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII, con una intervención posterior a cargo de Roberto Luna y Fernando Mendoza.

El claustro de Legos de la Cartuja. / M. G.

El recorrido se completará con el Edificio CEADE II, de Fernando Carrascal y José María Fernández de la Puente; el Centro Andaluz de Biotecnología, de SOL89 Arquitectos; el Cartuja Center Cité, de Santiago Fajardo; el Pabellón de Finlandia, diseñado por Juha Jääskeläinen, Juha Kaakko, Petri Rouhiainen, Matti Sanaksenaho y Jari Tirkkonen; el Pabellón de Italia, de Gae Aulenti y Pierluigi Spadolini; el Edificio CEADE III, nuevamente de Fernando Carrascal y José María Fernández de la Puente, y el Hospital Macarena Cartuja, proyectado por MGM Morales de Giles Arquitectos.

Además, el martes estarán abiertas al público la Casa de los 9 Pórticos, de SOL89 Arquitectos (pases a las 11:00, 11:30, 18:00 y 18:30), y el conjunto formado por el Museo de la Cerámica de Triana y el Hotel Montalván, de AF6 Arquitectos (pases a las 11:00 y a las 17:00).

Miércoles 8 de octubre

La programación se trasladará al área metropolitana con la ruta en autobús Aljarafe y vivienda colectiva. Utopías y realidades. La salida tendrá lugar a las 9:30 y la actividad se prolongará hasta las 15:00.

El itinerario recorrerá el Edificio de viviendas Aliaga, de La Huerta Vázquez Reina Arquitectos (2024); el Edificio de 46 viviendas sociales, de Miguel Bretones y Julia González (2005-2006); otro conjunto de 46 viviendas sociales, de Gabriel Verd y Simone Solinas (2006-2011); el Edificio de 44 viviendas sociales, nuevamente de Miguel Bretones y Julia González (2008-2011); el Edificio Hábitat Boulevard, de Gabriel Verd y Buro 4 Arquitectos (2017-2019); y dos hitos de la arquitectura escolar y urbana del Aljarafe, el Colegio Aljarafe (1969-1971) y la Ciudad Aljarafe (1969-1972), ambos de Fernando Higueras y Antonio Miró.

A partir de las 12:30, se celebrará el acto de colocación de la Placa DOCOMOMO en el Colegio Aljarafe, obra de Fernando Higueras y Antonio Miró (1969–1971). Con esta actividad, en colaboración con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), se busca lograr el reconocimiento de la arquitectura del Movimiento Moderno, así como su protección patrimonial y conservación.

La jornada incluirá también la visita al Hotel Posada del Lucero, de Adolfo Pérez y Jacinto Pérez-Elliot (11:00 y 17:00) y el Centro de Negocios Aerópolis,de Estudio Carbajal (11:00 y 17:00).

Jueves 9 de octubre

La jornada del jueves arrancará con la Ruta 4: Sevilla Este, un itinerario que permitirá descubrir una amplia muestra de arquitectura residencial, religiosa e institucional en este sector de la ciudad. La visita incluirá la Comisaría de Policía, de Paredes Pedrosa Arquitectos (2006-2009); un edificio de viviendas de Antonio González Liñán (2019-2022), reconocido con Premio COAS; la Parroquia de la Ascensión del Señor, de AGi architects y Salvador Cejudo (2010-2013); y el Centro Parroquial proyectado por Estudio Carbajal (1997-2001).

El recorrido se adentrará también en el Polígono Aeropuerto, donde se podrán conocer las viviendas de Estudio Carbajal en la Avenida República de China (1989-1993); las viviendas de Ignacio Capitán y Emilio Albarracín en la calle India; y diversos conjuntos situados en las calles Japón y Vietnam, entre ellos los proyectados por José Ramón Sierra (1994-1999), Óscar Rodríguez López y Estudio Francos 40 Arquitectos, Javier Terrados junto a Fernando Suárez, y FAU Arquitectos. El itinerario se completa con el conjunto de 218 viviendas de Juan Carlos Cordero Magariños y Carmen Albalá (2006-2010), las 108 viviendas protegidas de Enrique Abascal y Miguel Díaz Zulategui (2010) y las también 108 viviendas protegidas de Eddea Arquitectura y Urbanismo (2006-2010).

Palacio de San Telmo. / M. G.

La jornada del jueves incluirá también la visita al Palacio de San Telmo, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, con pases a las 10:00 y 11:30; y el Palacio de Deportes / Centro Cívico Los Silos, de NGNP/MLópez Arquitectos y SurSuroeste Arquitectos, con pases a las 11:00 y a las 17:00.

Viernes 10 de octubre

El viernes tendrá lugar la ruta Universidad Laboral: ayer y hoy, un itinerario que permitirá recorrer distintos edificios y equipamientos vinculados al ámbito universitario. La visita comenzará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, obra de OTAISA con ampliación de Estudio Carbajal, y continuará por los pabellones deportivos proyectados por OTAISA (Luis Gómez Estern, Alfonso Toro, Rodrigo y Felipe Medina Benjumea).

El recorrido se completará en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, donde se podrán conocer el Aulario de MGM Morales de Giles y Miguel Hernández Valencia, el Animalario de AF6 Arquitectura, la Biblioteca y CRAI de OTAISA, rehabilitada posteriormente por Juan Manuel Rojo Laguillo, así como la Galería y los pabellones-aularios diseñados igualmente por OTAISA (Luis Gómez Estern, Alfonso Toro, Rodrigo y Felipe Medina Benjumea).

El viernes 10 de octubre se celebrarán dos pases de la visita a Espacio Mondo, obra de Natalia Duvige Blanco, Carlos Macías Pérez-Ventana y Andrés Suárez Gómez. La actividad tendrá lugar a las 11:00 y a las 18:00 horas.

Sábado 11 de octubre

La semana concluirá con la Jornada de dibujo callejero / Urban Sketchers – Sevilla premiada, una actividad abierta a dibujantes urbanos, Urban Sketchers, acuarelistas y aficionados/as al dibujo en general. Bajo este lema, los participantes recorrerán diferentes zonas de la ciudad donde se encuentran ejemplos de arquitectura reciente galardonada en las ediciones de los Premios COAS. La jornada comenzará a las 10:00. Posteriormente, con fecha a determinar, se celebrará en la sede del Colegio de Arquitectos una exposición con los trabajos realizados. La actividad estará coordinada por José María Lerdo de Tejada y Alfonso Vázquez Sánchez, y requerirá inscripción previa.

La programación completa de la XXIV Semana de la Arquitectura se puede consultar en: https://semanadelaarquitectura.com/