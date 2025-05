Sesenta policías locales de Sevilla siguen sin cobrar la final de la UEFA de 2022

Sesenta policías locales de Sevilla siguen sin cobrar, tres años después, su trabajo durante la final de la Europa League del año 2022. El partido enfrentó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a los equipos del Glasgow Rangers y el Eintracht de Fráncfort, con victoria del conjunto alemán. Tuvo lugar el 18 de mayo de hace tres años. Como está ocurriendo ahora de cara al próximo fin de semana, la Jefatura de la Policía Local pidió entonces a los agentes que se apuntaran para reforzar el turno ordinario de agentes, un trabajo que se cobraría como horas extraordinarias. Sin embargo, un fallo del gobierno anterior en la tramitación hizo que no todos los que se incribieron cobraran aquella jornada. Muchos de los policías que trabajaron no han visto todavía este dinero que les corresponde y que se han visto obligados a reclamar en los tribunales.

En la Policía Local se recuerda estos días este episodio, pues precisamente la Jefatura está pidiendo agentes voluntarios para reforzar el turno de cara al fin de semana, en el que coinciden una multitud de eventos. Hay hasta 88 actos autorizados si bien no todos requieren de presencia policial. Para la tarde de este viernes hay un partido del Betis en el estadio Benito Villamarín contra el Valencia, para el domingo un triatlón y durante todo el fin de semana hay un elevado número de procesiones religiosas. Con el turno ordinario es imposible que la Policía pueda dar abasto a esta sobrecarga de eventos, y el problema es que ya se ha agotado la partida de 17 millones de euros para pagar las productividades de los agentes. A pesar de que la asignación es tres veces mayor que la del año pasado, no ha cubierto ni los primeros cinco meses del año.

El jefe de la Policía indicó el miércoles en la orden del cuerpo (documento oficial que se envía a todos los agentes y que es la manera oficial en la que la Jefatura se comunica con su plantilla) que ha solicitado un aumento de la cantidad asignada para pagar las horas extraordinarias, pero admite que está "pendiente la correspondiente transferencia económica y su aprobación por el órgano municipal correspondiente". El máximo responsable del cuerpo, Antonio Luis Moreno, añadía que, "para garantizar el mantenimiento de nuestro servicio esencial, se procederá al nombramiento del personal de productividad y se imputarán estos servicios al correspondiente reconocimiento de crédito, que será autorizado", por lo que instaba a los agentes a que se inscribieran para trabajar en un plazo de 24 horas.

Obviamente, se trataba de una reacción de la Jefatura a los problemas que hubo el fin de semana pasado, con un buen número de eventos que se quedaron sin cubrir, con conciertos multitudinarios como el de Manuel Carrasco en el estadio de la Cartuja, el festival Interestelar en el monasterio de la misma isla, el partido de fútbol de alto riesgo entre el Sevilla y el Real Madrid y numerosas procesiones y cruces de mayo.

El alto mando policial no precisaba cuándo cobrarían este trabajo ni de qué forma, por lo que son muchos los policías locales que han recordado con este anuncio aquel impago que sesenta de ellos siguen sufriendo. Obviamente, también son muchos los que se muestran reticentes a prestar servicio sin ese compromiso o garantías de pago. En el caso de la final de la Europa League, antigua copa de la UEFA, existe ya un procedimiento en los tribunales presentado recientemente por el sindicato CSIF, después de que todos los intentos de cobrar estas horas por la vía administrativa hayan resultado en vano.

"Han sido muchas las gestiones que hemos hecho pero que finalmente han sido infructuosas. Sabemos que desde nuestra Jefatura se ha trabajado y mucho en un nuevo expediente, pero siempre venía devuelto", apuntó este sindicato en una reciente nota de prensa. La organización añadía que ya se "ha plantado" y de ahí la decisión de poner el caso en manos de la Justicia. "Vamos a acudir al juzgado a reclamar las cantidades adeudadas. Al parecer hay un nuevo intento de querer pagar pero nosotros ya no nos creemos nada y no queremos perder el tiempo, porque todo aquel que no haya hecho una reclamación anterior tiene hasta mayo de 2026 para hacerlo, luego perderá el derecho a reclamar", recordaba el sindicato.

El CSIF recalcaba que, en el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla abonara esas horas que se adeudaban, retiraría la demanda. "Pero no vamos a esperar más", concluía la nota de prensa, que animaba no sólo a los afiliados a esta organización sino a todos los policías locales que siguieran sin cobrar estos servicios extraordinarias que aunaran las fuerzas y reclamaran dichas cantidades.