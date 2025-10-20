Sevilla afronta la recta final de octubre con temperaturas cercanas a 30ºC

Sevilla inicia esta semana la penúltima de octubre con cielos mayormente nubosos, dominados por nubes medias y altas, y temperaturas que se mantendrán estables, aunque las máximas seguirán rondando los 30ºC en la capital.

La nubosidad que cubrirá gran parte de Andalucía se debe a la entrada de un frente atlántico que este domingo afectó a Galicia, según los últimos informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Sevilla, no obstante, no hay riesgo de precipitaciones a lo largo de la semana.

Previsión del tiempo en Sevilla para la tercera semana de octubre / M. H.

En cuanto al calor, los sevillanos seguirán experimentando temperaturas ligeramente superiores a lo habitual para la época del año. La previsión de máximas para la semana es la siguiente: lunes 29ºC, martes 29ºC, miércoles 31ºC, jueves 32ºC y viernes 34ºC. Por la noche, las mínimas oscilarán entre 15ºC y 17ºC.

A partir del sábado, podría registrarse la llegada de un episodio de inestabilidad en la ciudad, con un 50% de probabilidad de lluvia, mientras que las máximas se mantendrían alrededor de 30ºC. Otros portales meteorológicos, sin embargo, anticipan un descenso más pronunciado de las temperaturas, con máximas de 23ºC hasta el martes 28 de octubre, que podrían situarse en 21ºC posteriormente, lo que indica que el calor comienza a despedirse de Sevilla.