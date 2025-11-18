Sevilla se convierte en la capital de la salud cerebral con la mayor reunión de neurólogos de España

Sevilla se convierte hasta el próximo sábado en el principal punto de encuentro de la Neurología española. La ciudad acoge la 77ª edición de la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), un evento que congregará a más de 3.500 especialistas para analizar los últimos avances científicos, clínicos y tecnológicos en el abordaje de las enfermedades neurológicas.

La rueda de prensa oficial se celebrará mañana, miércoles 19 de noviembre a las 10:00 h, en el Barceló Sevilla Renacimiento (Sala Andalucía 8), donde se presentarán, entre otros contenidos, los resultados de la "Encuesta poblacional sobre hábitos cerebro-saludables de la población española".

"Esta reunión es el principal foro de intercambio de conocimiento entre los neurólogos españoles y un espacio imprescindible para impulsar la innovación y la colaboración", explica el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN. Subraya además el momento de transformación que vive la especialidad. "El desarrollo de nuevas terapias, incluidos tratamientos específicos para enfermedades raras o neurodegenerativas, hace más necesaria que nunca la formación y el intercambio de experiencia clínica y de gestión".

A lo largo de los cinco días, el programa reunirá más de 100 conferencias, seminarios y mesas de debate sobre cuestiones tan diversas como los tratamientos de primera línea para la migraña, la aplicación de la inteligencia artificial en epilepsia y neurorrehabilitación, las novedades diagnósticas en demencias, nuevas herramientas digitales para enfermedades neuromusculares, terapias emergentes en esclerosis múltiple o los efectos del estilo de vida y la tecnología en los trastornos del sueño.

También se abordarán avances en dolor neuropático, neurobiología de la distonía y la enfermedad de Parkinson, o innovaciones en rehabilitación para pacientes con ataxias y paraparesias, entre otros temas relevantes.

La Neurología de precisión

Según la Dra. Mar Mendibe, vicepresidenta de la SEN, esta edición pone el foco en la Neurología de precisión, un área impulsada por el progreso en genética, neuroimagen, inteligencia artificial, big data y terapias dirigidas. "La medicina de precisión está configurando un nuevo paradigma que permite adaptar los tratamientos a los perfiles genéticos, biomarcadores y características individuales de cada paciente", señala.

En este marco se presentarán importantes novedades, como los últimos datos del Registro Nacional de ELA, el Documento de consenso de la SEN sobre el uso de anticuerpos monoclonales en la enfermedad de Alzheimer, y los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos cerebro-saludables.

Récord de participación científica

La actividad investigadora vuelve a ser uno de los pilares de la reunión. Este año la SEN ha recibido más de 1.450 comunicaciones, muy cerca del máximo histórico. Finalmente, se expondrán más de 1.100 trabajos en más de 40 sesiones orales y más de 50 sesiones de e-póster. "Es una de las cifras más altas registradas y demuestra la excelente salud de la investigación neurológica española", destaca la Dra. Mendibe.

De forma simultánea se celebrarán la Reunión de la Sociedad Española de Electrodiagnóstico Neurológico (SELECNE), la Reunión Anual del Club Español de Neuropatología, la XXV Reunión de la Sociedad Española de Neurosonología (SONES) y la XXIII Reunión de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación.

Además, los asistentes podrán visitar la exposición del Concurso de Pintura de la SEN, realizada en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.