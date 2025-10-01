Sevilla celebra en el Alcázar el primer Congreso nacional para visibilizar la hemorragia subaracnoidea

De izquierda a derecha: Ramón Pelayo Rodríguez, inspector provincial y asesor del delegado; Arantxa Ordóñez, secretaria de la asociación; Manuel Molina, delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla; Henri Chapond, presidente de la asociación. Representantes de DCero durante la presentación del programa del congreso al delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla, Manuel Molina.

A pesar de su elevada mortalidad y las secuelas importantes que deja en miles de personas anualmente, la hemorragia subaracnoidea (HSA) por rotura de aneurisma cerebral es una patología neurológica "muy poco conocida". Para arrojar luz sobre esta enfermedad súbita y grave, que impacta especialmente a personas jóvenes en la plenitud de su vida laboral y familiar, Sevilla acogerá un encuentro pionero: el I Congreso sobre HSA, que se celebrará en el emblemático Real Alcázar el próximo lunes 20 de octubre de 2025.

El congreso, que marca un hito sin precedentes en la visibilización de la HSA en España, será apadrinado por el futbolista internacional Sergio Rico. Bajo el lema Más allá de la Hemorragia: Desafíos y oportunidades tras la HSA, el evento busca promover un espacio de conocimiento, apoyo y esperanza, dando visibilidad a la HSA.

La organización de esta importante novedad corre a cargo de la Asociación Dcero HSA (la única entidad en España dedicada a los pacientes y familiares afectados por esta patología neurológica), junto con el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el área de Neurorradiología intervencionista de dicho hospital, que es un referente en Andalucía en el abordaje de esta patología.

El programa científico, calificado como pionero en España, será inaugurado por representantes institucionales y sanitarios de primer nivel, junto a Sergio Rico. La agenda incluirá tres bloques principales. Un primero sobre diagnóstico y tratamiento en fase aguda, que contará con la participación de especialistas de referencia como el doctor Fuat Arikan (jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Vall d´Hebron), el doctor Manuel Moreu (Neurorradiólogo del Hospital Clínico San Carlos) y el doctor Joan Montaner (jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena), entre otros; otro bloque tratará la vida después de la HSA, con participación de expertos en diversas disciplinas como neurología, fisioterapia, neuropsicología, trabajo social, nutrición y derecho laboral; y un último punto con testimonios de pacientes y familiares, que aportarán la visión más humana y directa sobre los desafíos que deja esta enfermedad.

Este encuentro cuenta con el respaldo de patrocinadores y colaboradores clave. Entre ellos se encuentran Fundación Cajasol y Real Alcázar, así como compañías líderes en innovación médica y tecnología sanitaria como Medtronic, Siemens Healthineers y Stryker, cuyo compromiso con la investigación y el tratamiento de enfermedades neurológicas es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea tendrá lugar el lunes 20 de octubre de 2025, con un horario de 18:30 a 23:00 horas, en el Real Alcázar de Sevilla (la entrada será por Patio de Banderas).