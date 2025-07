De la Sevilla que "empieza a funcionar" a la ciudad "estancada"

Un debate previsible en el que los partidos repiten el discurso pronunciado desde hace meses. Ninguna novedad en la sesión extraordinaria de este lunes, que ha servido para hacer balance de los dos años de mandato de José Luis Sanz al frente de la Alcaldía de Sevilla. De la capital que "empieza a funcionar", según defiende el gobierno del PP, a la urbe "estancada" que lamentan los partidos de izquierda. El regidor ha sacado pecho con cifras (todas aumentan) y con los proyectos "desbloqueados". Un resumen bastante triunfalista enfrentado al de la oposición, donde los grupos coinciden (incluso Vox, aliado de los populares) en la falta de limpieza, seguridad y movilidad que sigue sufriendo Sevilla, pese a tratarse de pilares esenciales de la política municipal y en los que tanto insistió Sanz en la campaña de 2023.

El debate sobre el estado de la ciudad ha vuelto a evidenciar los dos bloques en los que se divide el Ayuntamiento de Sevilla, que alejan cualquier atisbo de acercamiento en temas de calado. Sanz sigue remontándose, a mitad de mandato, a cómo se encontró la ciudad en 2023, cuando tomó el bastón de mando tras dos gobiernos socialistas. De aquella ciudad de las "promesas" a la de "los hechos". Su balance es "positivo". "Sevilla empieza a funcionar", ha defendido en su primera intervención, en la que ha asegurado que ya se ha ejecutado el 65% del programa electoral con el que se presentó a los últimos comicios.

"Podríamos haber hecho muchas más cosas si no nos hubiéramos encontrado una ciudad tan atascada", ha sido su primera referencia a la herencia recibida de los socialistas. Sanz ha recordado las dificultades a las que se enfrentó en su primer año de gobierno para sacar adelante los Presupuestos, lo que le llevó a hacer uso de una cuestión de confianza. Luego vino el apoyo de Vox, clave para aprobar las cuentas de 2025. El partido de Santiago Abascal se ha convertido en el aliado de los populares desde el otoño de 2024, lo que ha dividido el Ayuntamiento en dos bloques casi irreconciliables, como ha quedado demostrado en el debate de este lunes.

Cifras en aumento

Para Sanz, lo más importante de esta primera mitad de mandato ha sido "el desbloqueo de proyectos emblemáticos", como el de la Nave Singer, la Casa Cernuda, la Casa del Pumarejo o Altadis. Iniciativas que, según ha recordado el portavoz socialista, Antonio Muñoz, en su intervención, ya estaban planificadas en los gobiernos del PSOE. "Sanz sólo ha ido a colocar la primera piedra", le ha recriminado el líder de la oposición.

El alcalde también ha hablado de la ordenanza de veladores, de la gran inversión de la Gerencia de Urbanismo (85 millones de euros), de las 2.700 VPO (entregadas, en construcción o adjudicadas) y del plan de instalación de ascensores, sin olvidar las obras escolares. En todas ellas, las cifras son muy superiores a las de los mandatos socialistas.

Cristina Peláez. / José Ángel García

Cantidades bastante relativizadas por la oposición, que ha alertado de que muchas de estas inversiones no dan los frutos deseados al existir detrás un problema de "gestión". Situación que ha puesto de relieve Vox, el partido aliado de los populares. Su portavoz, Cristina Peláez, considera que dos años después Sevilla está mejor por el simple hecho de que "no gobiernan los socialistas" y que gracias al acuerdo firmado con su formación se ha conseguido, entre otros logros, "recortar parte del gasto ideológico", como las ayudas a la Cooperación al Desarrollo o en "políticas de género". Pese a ello, Peláez ha reconocido que "Sevilla no está más limpia, ni es más segura ni hemos hemos mejorado en movilidad". Para la portavoz de Vox, aunque se han incrementado partidas presupuestarias para estos ámbitos (especialmente en las horas extras de la Policía Local), lo cierto es que existe "un problema de gestión", subrayado también desde la bancada de la izquierda.

"Barrios abandonados"

Susana Hornillo e Ismael Sánchez, portavoces de Con Podemos-IU. / José Ángel García

Así lo ha advertido el portavoz de la coalición de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, que ha criticado el "desmantelamiento" que sufren los servicios públicos, como el de Edificios Municipales, donde "no se cubren vacantes". "Sevilla está más sucia por falta de planificación", ha asegurado Sánchez, quien ha acusado a Sanz de "acertar cuando rectifica". Ha puesto ejemplo de estos cambios improvisados: la Feria del Libro, el Festival de Cine Europeo o el intento de cobrar por visitar la Plaza de España. También ha acusado al gobierno del PP de tener "abandonados los barrios" y de convertir Emvisesa (la empresa municipal de la vivienda) en una "inmobiliaria" al "especular" con los precios de las VPO.

Sonia Gaya y Antonio Muñoz. / José Ángel García

Antonio Muñoz, por su parte, ha acusado al alcalde de tener abocada Sevilla a "una ciudad gris", por la falta de modelo de ciudad y de planificación. "Usted se basa en la improvisación y el corto plazo", le ha recriminado a Sanz, del que también ha lamentado que ponga por delante las directrices de su partido a los intereses de la capital andaluza. En este punto, lo ha animado a seguir el ejemplo de compañeros del PP en los gobiernos de ciudades andaluzas como Málaga y Granada, donde se han logrado acuerdos con los ministros españoles. Le ha afeado que "desacreditara" el proyecto conjunto que hace escasas semanas presentaron el Gobierno y la Junta para la ampliación del Museo de Bellas Artes.

El portavoz del Gobierno, Juan Bueno, ha respondido a tales acusaciones afirmando que "no se puede tener relación con un ministro [Óscar Puente] que se dedica a insultar al alcalde en las redes sociales".

Así ha transcurrido la primera parte de un pleno extraordinario donde se ha desalojado a un grupo de vecinos que han reclamado solución a los continuos apagones de luz que sufren sus barrios.