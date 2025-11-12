“En Sevilla existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica”

De izquierda a derecha: José Carlos Claro (secretario del COAT y Comisario de Rehabilitaverde), Francisco Tato (decano Colegio de Economistas de Sevilla); Helena Ruiz (presidenta del COAT), Juan Aguilera (gerente de Gaesco), Francisco Torres (responsable de nueva edificación y gran consumo de Nedgia -Grupo Naturgy); y Carlos Iturrate (tesorero del COAT).

Este miércoles se ha celebrado la mesa redonda “Rehabilitación, energía y competitividad” en el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Sevilla (COAT), enmarcada dentro de los actos del Centro de Negocios de la Edificación de Sevilla, organismo dependiente del propio colegio.

Los tres intervinientes han sido Francisco Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla; Francisco Torres, responsable de nueva edificación y gran consumo de Nedgia (Grupo Naturgy); y Juan Aguilera, gerente de Gaesco.

La jornada ha sido abierta por Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (COAT), que ha señalado que “el objetivo de este encuentro es compartir visión y anticipar las claves que van a definir la competitividad y la sostenibilidad de la edificación en los próximos años. Nos encontramos en un momento en el que la inversión, la colaboración público-privada y la transición energética no son conceptos abstractos, sino realidades que condicionan la toma de decisiones diarias de nuestras empresas, nuestros profesionales y nuestras administraciones”.

La mesa redonda ha estado moderada por Carlos Iturrate, tesorero del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla.

Francisco Tato: “No hay burbuja inmobiliaria, estamos ante una situación distinta al año 2007”

Francisco Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla, ha señalado dos puntos importantes en su intervención. De un lado, la ausencia actualmente de una burbuja económica “ya que estamos en una situación distinta a la del año 2007: la vivienda sube de precio porque hay un exceso de demanda y una oferta que no logra cubrirla”.

De otro lado, ha puesto sobre la mesa el tema eléctrico, afirmando que “Andalucía tiene más del 97% de su infraestructura eléctrica cubierta, con lo cual es difícil que podamos crecer”. Francisco Tato afirma que esto condiciona y mucho el crecimiento, lo que da lugar a que “grandes inversiones que tenían intención de implantarse en Andalucía buscan otros destinos porque, precisamente, no tienen acceso a la energía eléctrica que necesitan para desarrollar sus proyectos".

Francisco Torres: “En Sevilla existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica”

Francisco Torres, responsable de nueva edificación y gran consumo de Nedgia (Grupo Naturgy), ha señalado que el sector gasista tiene un claro objetivo de su descarbonización para el año 2050. Por tanto, hoy ya existen soluciones para la rehabilitación y descarbonización, que son soluciones con gas, y que perfectamente cumplen los requisitos legislativos, tanto el código técnico de edificación como las calificaciones energéticas. Asimismo, ha declarado que “estas soluciones, soluciones con gas, son baratas para la edificación y la rehabilitación, para el promotor y el usuario final que la consume, con flexibilidad para el sistema energético: reduce demandas de potencias eléctricas”.

“El gas viene a ayudar a los diferentes sistemas energéticos a que atiendan a los demandantes, para evitar una saturación en el sistema eléctrico”. En clara referencia al apagón registrado en España el 28 de abril de 2025, Francisco Torres ha indicado que “el cero absoluto que se registró aquel día fue consecuencia de esta saturación existente”.

Por último ha hecho referencia a que en la provincia de Sevilla “existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica. Si lo unimos a que solo el 17% se cubre con electricidad, ¿quién puede pensar que con la electricidad se puede cubrir toda la energía que consume Sevilla? ¿Qué inversiones serían necesarias para multiplicar por 6,5 la capacidad que hoy tiene de transporte y distribución la infraestructura eléctrica?".

Juan Aguilera: “Es necesario destinar más presupuestos y ayudas públicas a la rehabilitación”

Juan Aguilera, gerente de Gaesco, ha señalado que “los cascos históricos no son ya competitivos por los problemas que tienen de acceso, falta de equipamiento y la antigüedad de sus edificaciones”. Asimismo, destaca que Gaesco “apuesta por la rehabilitación y la revitalización de la ciudad consolidada, de hecho hemos planteado en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía la regeneración de los barrios a través del Plan Especial de Regeneración Integral Urbana, con una figura de nueva creación que respondería al nombre de generador”.

Aguilera ha señalado también que “Gaesco es defensor de los pisos turísticos, así como de la tasa turística, con carácter finalista para rehabilitación”. Por último, ha incidido en la necesidad de “destinar más presupuestos y ayudas públicas a la rehabilitación”.

Con anterioridad a la mesa, el secretario del colegio y comisario de Rehabilitaverde, José Carlos Claro, ha hecho un balance de la muestra celebrada el paso mes de septiembre, destacando que “rehabilitaverde continúa expandiendo su alcance divulgativo: la asistencia de propietarios, administradores de fincas y comunidades de vecinos pone de manifiesto que existe una demanda real de información sobre cómo mejorar la calidad térmica, acústica y funcional de las viviendas”.