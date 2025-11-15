Sevilla y la figura de Francisco Morales Padrón

Hoy, 15 de noviembre, se cumplen 15 años desde el fallecimiento de Francisco Morales Padrón: historiador de la ciudad. Se trata de una fecha que invita a detenerse y reflexionar sobre su figura y el legado que nos dejó.

El profesor Morales Padrón nació en 1924 en Gran Canaria. Tras iniciar estudios en la Universidad de La Laguna, pronto centró su atención en el mundo del americanismo y fijó su residencia en Sevilla. Aquí desarrolló una extensa y fructífera trayectoria académica: ocuparía durante 30 años la cátedra de los Descubrimientos Geográficos de la Universidad de Sevilla (1958-88), desde la cual publicó 56 libros (16.577 páginas), e innumerables artículos y aportaciones a congresos.

La capital hispalense se convierte en el eje en torno al que Morales Padrón articuló buena parte de su pensamiento. Él mismo decía que «Sevilla todavía no me ha confesado su secreto». En sus trabajos, no solo desde el punto de vista americanista, sino en la historia local y urbana, la ciudad aparece como punto de partida del Descubrimiento, del comercio atlántico y de la conexión con América. Asimismo, su profunda vinculación con la ciudad se manifiesta en su papel al frente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1981-90) y la Fundación FOCUS Abengoa (1989-2003).

En cuanto a la investigación, Morales Padrón destacó por su amplio campo: la conquista y colonización de América, las relaciones Canarias-América, el comercio atlántico, la implantación hispana, o los procesos culturales de ida y vuelta, entre otros temas. Pero también dedicó atención a Sevilla, recogiendo en sus estudios las interacciones entre la metrópoli y el Guadalquivir.

En su faceta docente no solo formó a generaciones de historiadores, sino que desde Sevilla impulsó, con mirada internacional, los estudios americanistas y viajes universitarios cuando no era tan accesible volar. Fue también director del departamento de historia de América (1972-78), vicedecano, y decano en la Universidad (1962-69).

Quince años después de su fallecimiento podemos afirmar que gracias a la labor que desarrolló en la entonces facultad de Filosofía y Letras, la ciudad consolidó su papel como referente en el americanismo español. Por otro lado, su obra puso de relieve la dimensión atlántica de Sevilla, la conexión con Canarias y América, y recuperó la memoria de la ciudad como puerta al Nuevo Mundo. Su figura dio impulso a centros de estudio hispanoamericanos en Sevilla, y a vínculos con la cultura atlántica, favoreciendo que la ciudad reimaginase su papel histórico.

Sobre su huella física, en Santa Cruz vivió gran parte de su vida. Ello motivó que gracias a la asociación de vecinos de su barrio se generara una iniciativa para colocar una placa en su casa y rotular una calle en su honor (2012), junto a la casa de la Moneda, con motivo de la concesión de la Medalla de la Ciudad (a título póstumo). Por otro lado, en 2015 se descubrió un busto en su honor dentro de la casa lonja del Archivo de Indias, a propuesta del Hogar Canario.

Pasará el tiempo y Francisco Morales Padrón seguirá siendo una figura medular para entender cómo Sevilla se inscribió —y se inscribe— en la historia atlántica y americana. Más allá de sus publicaciones y cátedra, su mirada invita a ver Sevilla no solo como ciudad andaluza, sino como nodo de un vasto universo cultural y geográfico. Celebrar su memoria es también reivindicar esa Sevilla-puerta, esa Sevilla que conecta con Canarias, América, el Atlántico y nosotros mismos.

Por tanto, en este 15 de noviembre conviene detenerse, releer su obra, recorrer las calles de Sevilla, y agradecerle que nos ayudara a comprender la ciudad desde su mirada insólita.

Su herencia bibliográfica está formada por una veintena de libros, como Sevilla Insólita, La Sevilla del Quinientos, Varias Sevillas, Otra imagen de Sevilla, Encuentro con Sevilla, Sevilla y el río, Sevilla, la ciudad de los cinco nombres, o Guía sentimental de Sevilla. La obra de Francisco Morales Padrón dedicada a nuestra historia es tan abundante como diversificada: se extiende desde topografías sentimentales hasta estudios urbanos, pasando por libros de archivo o análisis de miradas externas. Con ello, Sevilla se convierte para él no solo en escenario de su trabajo, sino en parte inescindible de su identidad como historiador. Su gran producción es, ante todo, una ofrenda a la cultura hispalense, que nos permite verla con ojos más amplios, y más conectados al río, al archivo, al viajero, y al ciudadano que ama su ciudad.

En una entrevista, Morales Padrón afirmó que: “su adiós, solo sería un hasta luego, porque un hombre es su biblioteca". La donación de su biblioteca (unos 2.500 volúmenes) a la universidad de Las Palmas y Archivo de Indias en 2013-14 subraya ese sentimiento de querer vincularse con la Sevilla del mundo Atlántico que él promovía, teniendo a Canarias como parada obligatoria de ese viaje virreinal. Hoy el profesor Morales Padrón se encuentra fundido con la historia de la Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria, el Hogar Canario, el departamento de Historia de América, las aulas de su facultad, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y, por supuesto, el Archivo de Indias.

A lo largo de los años he comprendido, no solo como nieto suyo, sino como historiador de la ciudad, que este canario representa ese vínculo humano entre Sevilla y su pasado americano: un puente entre dos culturas que salva el Atlántico y que mira al Guadalquivir como camino a seguir hacia el Nuevo Continente. Citando al poeta romano Virgilio, Sevilla se convirtió en “la mejor mitad de sí mismo”.

Esperemos que el legado de este americanista nos sirva a todos de estímulo y ejemplo para contribuir al engrandecimiento de nuestra historia. De este modo, confío en que las futuras generaciones así lo aprendan y recuerden.

Por su ejemplo de vida y entrega a Sevilla es por lo que hoy su nieto, que siguió sus pasos como historiador, le dedica este artículo.