Sevilla inicia la reapertura de parques y zonas deportivas tras la desactivación del Plan de Emergencias

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura gradual de parques e instalaciones deportivas municipales. Esta decisión se produce tras la "desescalada" del Plan Territorial de Emergencias a fase de Preemergencia, una vez que los técnicos completen las inspecciones de seguridad.

El Consistorio, vía Emergencias Sevilla en redes sociales, comunicó la activación del Plan el miércoles. Se debió a los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): naranja por lluvias hasta las 21:00 y amarillo por tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

El 112 gestionó más de 700 incidencias en la provincia por el temporal, la mayoría en la capital y en horas centrales. Las lluvias provocaron cortes de carretera, caos de tráfico, calles y túneles anegados, semáforos inoperativos, clases suspendidas y trenes detenidos. El Salón del Motor de Fibes cerró.

En Sevilla capital, Emasesa registró 115 litros por metro cuadrado de lluvia entre medianoche y las 15:00 horas, con picos de 25 litros por metro cuadrado en una hora. Esta cantidad de agua saturó por completo los tanques de tormenta de la ciudad.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, comparecerá este jueves a las 11:30 horas para informar sobre los efectos y las medidas tomadas tras las recientes lluvias en la ciudad.