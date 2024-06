Sevilla, entre las provincias con más 'sugar daddies' de España

La sociedad actual ha evolucionado mucho en todos los sentidos y aspectos, tanto es así que las citas han cambiado de manera radical ya que muchas personas prefieren mantener una relación a distancia a través de las redes sociales o plantearse ser el sugar daddy o el sugar baby de alguien. Términos hasta hace años desconocidos pero que retratan la realidad de la sociedad. Las citas tradicionales y la manera espontánea de conocer a gente es cada vez más reducido y todo ello se debe a los avances que genera la revolución digital.

Según datos revelados por la plataforma My Sugar Daddy que ha publicado el medio El Periódico.com, Sevilla se encuentra en el tercer lugar del podio donde más se practica el sugar dating. Unos datos relevantes que implican que la sociedad sevillana se adapta a las nuevas tendencias en cuanto a relaciones se refieren. En España este tipo de citas y relaciones ha conquistado a más de 182.000 personas, y a nivel mundial, a más de 7 millones, según datos de usuarios de My Sugar Daddy.

Las 10 provincias españolas donde más se practica el 'sugar dating'

Zaragoza Lugo Sevilla Valencia Islas Baleares Córdoba Murcia Vizcaya Málaga Pontevedra

Tres provincias andaluzas se cuelan en el top diez de este tipo de citas cada vez más en auge, Sevilla, Córdoba y Málaga parecen haber evolucionado con el tiempo para que esta práctica sea popular entre su población.

¿Qué es ser un 'sugar daddy o un 'sugar baby'?

Un sugar daddy en España es típicamente un hombre mayor y adinerado que está dispuesto a ofrecer apoyo financiero, regalos o acceso a un estilo de vida lujoso a cambio de compañía o relaciones románticas. Estos hombres suelen ser empresarios exitosos, ejecutivos o profesionales que reconocen el valor de compartir sus experiencias y su riqueza.

Un sugar baby suele ser una persona más joven que busca apoyo financiero, mentoría o la oportunidad de experimentar un nivel de vida elevado. Los sugar babys ofrecen su tiempo y compañía y se benefician de los conocimientos y el estilo de vida de su sugar daddy o sugar mommy. Muchos son estudiantes, artistas o jóvenes profesionales que buscan hacer realidad sus sueños.

Este estilo de citas y de relaciones es lo que se ofrece dentro de este sugar dating en el que hay que ser discretos y las personas que se unen a este tipo de experiencias buscan abrir su mundo y poder alcanzar nuevas metas tanto personales como profesionales. Esto surge a partir de la idea de las relaciones abiertas.

¿Cómo funciona la plataforma My Sugar Daddy?

En la búsqueda de un sugar daddy o mommy, My Sugar Daddy ofrece la plataforma perfecta para encontrar a tu pareja ideal y hacer realidad tus sueños. Esta innovadora plataforma une a jóvenes individuos ambiciosos, conocidos como sugar babys, con sugar daddys adinerados y generosos de todo el mundo. La misión de My Sugar Daddy es crear un entorno seguro y confiable donde los arreglos de Sugar-Dating puedan tener lugar de manera transparente y respetuosa.

My Sugar Daddy también ofrece una práctica aplicación llamada "MSD Community", que permite a los miembros buscar posibles socios en cualquier momento y lugar. Esta aplicación no solo es fácil de usar, sino también segura y confiable. Con la aplicación MSD Community, se puede acceder cómodamente a tu cuenta de My Sugar Daddy desde el teléfono inteligente y comunicarse con otros miembros, buscar perfiles y encontrar posibles sugar daddys.

La plataforma My Sugar Daddy y la aplicación MSD Community no solo están disponibles en Alemania, sino también en varios países de todo el mundo, incluidos España, México, Chile, Venezuela, Perú y Colombia. Esto significa que no solo puedes buscar un sugar daddy localmente, sino también internacionalmente, si buscas un compañero que comparta tu estilo de vida e intereses.