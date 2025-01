Sevilla recuerda a Alberto y Ascen 27 años después de su asesinato por ETA

Sevilla ha rendido este jueves un nuevo homenaje al concejal del PP Alberto-Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, asesinados por ETA hace 27 años, en un acto en el que se ha reivindicado la memoria de las víctimas del terrorismo y donde se ha destacado que la ciudad "no les olvida". En la céntrica calle Don Remondo, donde aquella fatídica madrugada del 30 de enero de 1998 en la que el concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y su esposa fueron asesinados por terroristas de ETA, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Luis Sanz, ha vuelto a realizar un sentido homenaje en nombre de la ciudad.

Minutos después de participar en una misa en la catedral de Sevilla, el alcalde, junto a los portavoces de tres de los cuatro partidos del Consistorio -PP, PSOE y Vox-, se han trasladado a la calle Don Remondo, acompañados por familiares de las víctimas y de los consejeros del Gobierno andaluz Antonio Sanz (Presidencia), Patricia del Pozo (Cultura y Deporte), y Jorge Paradela (Industria, Energía y Minas).

Entre los familiares estaba Alberto, hijo mayor de los asesinados y presidente de la Fundación Jimenez-Becerril, su tío Francisco, vicepresidente de la misma, ademas de su tía, Teresa, exdiputada en el Parlamento Europeo, quien tuvo también un recuerdo hacia su madre Teresa Barrio, fallecida el pasado 23 de noviembre.

En el homenaje han asistido también concejales del Ayuntamiento, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el delegado de a Junta en la provincia y presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez.

En su breve intervención, el alcalde maldijo a los que "se llevaron la vida" de Alberto y Ascensión en esta esquina hoy regada de flores, velas y de una corona en la que se leía 'Sevilla no os olvida', y recordó que cuando los mataron la ciudad "enmudeció" pero rápidamente "salió a la calle a condenar el chantaje y coacción" de ETA.

Ha tenido un recuerdo cariñoso para la familia de las víctimas y especialmente para Teresa Barrio, de quien ha destacado que "nunca dejó de dar la batalla" por mantener el legado de Alberto y Ascensión pero sobre todo por "cuidar de una familia destrozada" que a día de hoy estará orgullosa de que "haya logrado este objetivo".

"Esta ciudad ni les ha olvidado ni les olvida ni les va a olvidar", ha asegurado Sanz, quien ha agradecido el apoyo mostrado por gran parte de la corporación municipal a la hora de respaldar este acto conmemorativo.

Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril no ha querido calificar de "maldita" a la calle en la que fueron asesinados su hermano y su cuñada sino que ha llamado "malditos" a los terroristas que acabaron con su vida, y ha arremetido contra quienes "quieren imponer el olvido y que haya una falsa paz impuesta por los herederos de la banda terrorista.

"No henos firmado el pacto de la vergüenza porque somos libres", ha señalado Teresa Jiménez-Becerril, quien ha añadido que la mayoría de los españoles "no somos esclavos de nadie y no vamos a admitir lo inadmisible", al tiempo que ha censurado a los que "pactan con los que no condenan el terrorismo".

Tras recordar a los más de 360 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecerse e insistir en que "no nos engañen: no tenemos que premiar a ETA por dejar de matar", ha recordado que su madre, que nunca asistió a este acto en la calle Don Remondo y de la que ha asegurado que "ya esta en el cielo, a la vera de su niño Alberto".